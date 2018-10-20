TSK, mayın tespit eğitimlerinin videosunu paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği Nusret-2018 Uluslararası Davet Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin video paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2018 Davet Tatbikatı" devam ediyor. TSK, YouTube'deki hesabından "Nusret-2018 Uluslararası Davet Tatbikatı Dip Mayını Tespit Eğitimi" başlığıyla tatbikata ilişkin video paylaştı.