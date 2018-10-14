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TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Ekim 2018 tarihinde 60'ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin icra edildiğini açıkladı.

IHAAW192027-ASA/14-10-2018 - TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Ekim 2018 tarihinde 60’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin icra edildiğini açıkladı.

IHAAW192027-ASA/14-10-2018 - TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Ekim 2018 tarihinde 60'ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin icra edildiğini açıkladı. 14.10.2018 19:20:27 TSI NNNN

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