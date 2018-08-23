» TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekât Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 23 Ağustos 2018 Tarihinde 34'üncü Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir."
23 Ağustos 2018 13:18
TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW131834-GEN/23-08-2018
- TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.