Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekât Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 23 Ağustos 2018 Tarihinde 34'üncü Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir."
23 Ağustos 2018 13:18

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

IHAAW131834-GEN/23-08-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

TSK:

23 Ağustos 2018 13:18

" 23.08.2018 13:18:34 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç