» TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekat Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 31 Ağustos 2018 Tarihinde 38'inci Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir."
31 Ağustos 2018 13:53
TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW135338-GEN/31-08-2018
- TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.