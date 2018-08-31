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  •  » TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekat Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 31 Ağustos 2018 Tarihinde 38'inci Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir."
31 Ağustos 2018 13:53

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

IHAAW135338-GEN/31-08-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

TSK:

31 Ağustos 2018 13:53

" 31.08.2018 13:53:38 TSI NNNN




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