TSK’dan açıklama:

TSK’dan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından tüm sınırlarda, her türlü hava ve görüş koşullarında 24 saat aralıksız sürdürülen hudut güvenliğinin, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi başta olmak üzere alınan tedbirlerle etkin olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda; kara sınırlarında Ocak-Haziran 2018’de meydana gelen olaylar 2017’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, yakalanan kişi sayısının yaklaşık olarak yüzde 18 artışla 171 bin 973’e ulaştığı vurgulanarak son bir hafta içinde kara sınırlarından yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 bin 448 kişi yakalandığı ifade edildi.

Alınan tedbirler sonucunda kaçakçılık olaylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 oranında azalma meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.