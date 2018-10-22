TSK'dan "Ateş Serbest-2018" faaliyeti

TSK'nın Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "Seçkin Gözlemci Günü" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Viladimir Padrino Lopez ve komutanların atış ve tatbikat bölgesinde yerlerini almasıyla başladı. Ateşin Gücü sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitlerle gazilere ithaf edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı. Hedeflerin tamamının vurulmasının ardından keskin nişancı ve makineli tüfek nişancılarının atışlarına geçildi. "Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında istihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Daha sonra roketatar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla süren faaliyette, tank ile zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlardan atışlar yapıldı. Hareket halindeki tankların hareketli hedeflerini tam isabetle vurmasının ardından tanksavar atışları yapıldı.

Korkut hava savunma sistemleriyle yapılan atışları kundağa motorlu ve çekili obüslerin "görmeden atışları" takip etti. "Dünyanın en iyi kundağa motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de faaliyette yer aldı. Obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu.

Ateş Serbest-2018 faaliyetinde hava hücum harekatı kapsamında Sikorsky helikopterleri iki obüsü havadan atış sahasına getirdi. Helikopterlerden indirilen 75 milimetrelik obüs bataryalarının atışlarının ardından alandaki diğer obüslerin "görerek atışları"na geçildi. Faaliyet kapsamında taarruz helikopterleri de atışlarını yaptı.

İlk atışları Atak'ların yaptığı faaliyet sırasında yerli üretim "mızrak" ve "cirit" roketleri de Atak'lar tarafından kullanıldı. Atak'ların ardından atış sahasında Cobra taarruz helikopterleri belirerek, hedefleri ateş altına aldı.

Faaliyeti Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz izledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kriz ve istikrarsızlıkların hakim olduğu dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, "Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu coğrafyamızda milletimizin güvenliğinin sağlanması ve vatanımızın her türlü risk ve tehditlerden uzak tutulabilmesi TSK'nın ve Kara Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, caydırıcı ve modern bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dündar, ateş gücünü komutana muharebe sahasının şekillendirilmesinde, düşmanın azim ve iradesinin kırılmasında, muhabere sahasında derinlik ve genişlik kazandırılmasında ve görevin başarılmasındaki önemli unsurlardan biri olduğunu kaydederek, Ateş Serbest 2018 faaliyetinde kara kuvvetlerinin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri, platformlar ve yetişmiş personelinin muharebe sahasındaki etkisinin gösterildiğini anlattı.