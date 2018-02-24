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24 Şubat 2018 17:23

TSK’dan tatbikat

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı yapıldığını açıkladı.

TSK’dan tatbikat

24 Şubat 2018 17:23


TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatının; 3’üncü Ordu/9’uncu Kolordu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Birlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı unsurları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekiplerinin katılımlarıyla, Kars Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanında, icra edildi.


Tatbikat esnasında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe etme imkân ve kabiliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu yüksek ve etkili ateş gücü ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi. Ayrıca birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe, ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleri ile beka kabiliyetleri geliştirilmiş, harbe hazırlık seviyelerinin, sınıf / kuvvetler arası işbirliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit edildi.


Bir yandan; Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtına, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Gözlem Noktası oluşturulması faaliyetlerine, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliği sağlamaya muhtelif bölgelerde barışı destekleme harekâtlarını desteklemeye ve yurt içinde de terörle mücadeleye büyük bir başarıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, diğer yandan yoğun kış şartlarının yaşandığı farklı bir bölgede icra ettiği bu tatbikatla, kendisine verilecek her türlü muharebe görevine hazır olduğunu bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.




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