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TSK:"şemdinli / Balkayalar Bölgesinde Icra Edilen Operasyonlarda Mağara Içerisinde Gizlenmiş Vaziyette Bir 107 Mm'lik Çnra Namlusu Ele Geçirilmiştir."
02 Eylül 2018 21:16
TSK:"Şemdinli / Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisinde gizlenmiş vaziyette bir 107 mm’lik ÇNRA namlusu ele geçirilmiştir."
IHAAW211649-GEN/02-09-2018 - TSK:"Şemdinli / Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisinde gizlenmiş vaziyette bir 107 mm’lik ÇNRA namlusu ele geçirilmiştir.
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02 Eylül 2018 21:16
" 02.09.2018 21:16:49 TSI NNNN
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