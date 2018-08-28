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TSK:"Türk Savaş Pilotu F-35 Uçağı Ile ABD'deki Ilk F-35 Uçuşunu 28 Ağustos'ta Gerçekleştirilmiştir. "
28 Ağustos 2018 21:08
TSK:"Türk savaş pilotu F-35 uçağı ile ABD’deki ilk F-35 uçuşunu 28 Ağustos’ta gerçekleştirilmiştir. "
IHAAW210826-GEN/28-08-2018 - TSK:"Türk savaş pilotu F-35 uçağı ile ABD’deki ilk F-35 uçuşunu 28 Ağustos’ta gerçekleştirilmiştir.
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28 Ağustos 2018 21:08
" 28.08.2018 21:08:26 TSI NNNN
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