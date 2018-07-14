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  •  » TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekât Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 14 Temmuz 2018'de, 14'üncü Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir. "
14 Temmuz 2018 16:59

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "

IHAAW165950-GEN/14-07-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

TSK:

14 Temmuz 2018 16:59

" 14.07.2018 16:59:50 TSI NNNN




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