» TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekât Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 25 Ağustos 2018 Tarihinde 35'inci Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir".
25 Ağustos 2018 14:12
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir".
IHAAW141238-GEN/25-08-2018
- TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir".