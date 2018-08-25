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  •  » TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri Ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından, Fırat Kalkanı Harekât Alanı Ile Münbiç Arasında Kalan Hatta 25 Ağustos 2018 Tarihinde 35'inci Koordineli/bağımsız Devriye Faaliyeti Icra Edilmiştir".
25 Ağustos 2018 14:12

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir".

IHAAW141238-GEN/25-08-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir".

TSK:

25 Ağustos 2018 14:12

25.08.2018 14:12:38 TSI NNNN




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