TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu düzenlendi

Peki, kaç bölünmüş yol yaptınız, kaç kilometre bölünmüş yol yaptınız, kaç liman, kaç köprü, kaç tünel yaptınız?" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) 31. Olağan Genel Kurulu ATO Congresium’da başladı. Genel Kurul’a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner de katıldı. Divan Kurulu Başkanlığına TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in seçildiği toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel Kurul’da konuşan Bakan Tüfenkci, "İşte, yeni bir kongre yapıyoruz. 24 Haziran’da da Türkiye için bir seçim yaptık. Seçim, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Demokrasilerde, elbette ki sandık her şey değildir ama bu, demokrasinin hür iradesiyle birlikte kullanılmış oylar neticesinde sandıktan çıktığı neticesini de değiştiremez. Dolayısıyla, yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarılar dilliyorum. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımızın esnaflara olan duyarlılığı artık, bu salonda bulunan, bulunmayan herkes tarafından da çok iyi biliniyor. Başta, başkanımız olmak üzere, burada bulunan başkanlar defalarca Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla çeşitli vesilerle bir araya geldiklerinde onların ilettikleri sorunların çözümü noktasında gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımız her daim bizleri talimatlandırdılar” diye konuştu.

“Sizlerin yaptığı işin önemini bildiğimiz için biz de hükumet olarak, yol, köprü, tünel, liman gibi altyapı yatırımlarına büyük önem verdik” diyen Tüfenkci, “Ulaşım, sanayiyi etkiler çünkü ham madde gelecek, bizim için önemli çünkü ürün pazara taşınacak, üretim yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız için önemli çünkü, yerli, yabancı misafirlerimiz gelecek, Türkiye’nin değerlerini tanıyacak” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Haziran Seçimleri’nde bir şeye şahit olduk. Diyorlar ki ’Bu yollar ne, bu tüneller ne, bu köprüler ne? Bunların hepsi beton yığını, demir yığını, bunları yapmakta ne var?’ o zaman sizler sordunuz, bizler de sorduk; ‘Sizler de bu ülkede iktidar oldunuz, sizler de bu ülkede koalisyonlar kurdunuz. Peki, kaç bölünmüş yol yaptınız, kaç kilometre bölünmüş yol yaptınız, kaç liman, kaç köprü, kaç tünel yaptınız?’ Ses yok. Biz, şoför esnafımız daha iyi şartlarda mesleğini icra etsin diye bunları yaptık. Bu kadar da vizyondan eksik bir muhalefetle maalesef Türkiye yol yürüyor ama ben inanıyorum ki buraların değerini en iyi şoför esnafımız bilir. Kim ne eleştiri yaparsa yapsın biz hükumet olarak, sizlerin de ulaşımın da altyapının da değerini çok iyi biliyoruz. Bu güne kadar sizlerle yol yürüdük, bundan sonra da sizlerle yol yürüyeceğiz.”

500 bine yakın esnaf ve sanatkara ucuz ve kolay krediler verildiğini belirten Bakan Tüfenkci, bu 500 bin kişinin üçte birinin şoför esnafı olduğunu kaydetti. Ziraat Bankası’nın Çiftçi Kart’ına benzer bir kart üzerinde çalıştıklarını ancak çalışmanın yarım kaldığını belirten Tüfenkci, “Çiftçilere Ziraat Bankası’nın sunduğu ‘Çiftçi Kart’ gibi, altı ayda bir ödemeli farklı bir kart üzerinde de çalışıyorduk, inşallah önümüzdeki dönem artık. Sizlere faizsiz bir desteği, Çiftçi Kart’a benzer faizsiz bir desteğini hayata geçirme noktasında bundan sonra gelen hükümet hayata geçirir diye düşünüyorum çünkü özellikle şoför esnafımızın mazot alırken belli bir desteğe, vadeye ihtiyacı olduğu aşikar. Bunu da belli finansman modelleriyle gerçekleştirebiliriz” dedi.

Uber sorununu çözdüklerini belirten Tüfenkci, “Bu yapıların bir daha oluşmaması için bizlerin de kendilerini kontrol etmesi lazım” ifadesini kullandı.

Oda, birlik ve federasyonları yeniden yapılandırmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Bunu gerçekleştiremememizin sebepleri var tabii. Bunları sizden bekledim. Siz hazırlayın, getirin. Biz sadece anayasaya, yasaya, tüzüğe aykırı mı ona bakalım, sizin istediğiniz bir yasa olsun istediğimiz için bekledim yoksa bizim yasamız hazır. İsterseniz onu yeni dönemde çıkarırız” şeklinde konuştu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise, “Ben, bu teşkilatın içinden gelen bir kardeşinizim. Benim arkamda var olan tek güç, sizlerin gücüdür. Bu güç sayesindedir ki; biz bugün birlik ve beraberlik içerisinde adeta bir bayram havasında Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Genel kurullar, bir dönemin çalışmalarının incelendiği gelecek dönemin çalışmalarının kararlaştırıldığı demokratik platformlardır. Sizler bu Genel Kurul’a 687 meslek odası genel kurullarında yaklaşık 600 bin üye arasından hakim denetiminde yapılan seçimlerde başarı sağlayarak, bölgelerinizden aldığınız yetkiler ve fikirlerle geldiniz. Bizler de sizlerden aldığımız bu güç ile, şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarının önemsenmesi ve çözümü yönünde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla hareket üzere yetki istiyoruz” diye konuştu.

"Bu uygulamaların önüne geçeceğiz"

Apaydın, ticari taşıt alımında sağlanan ÖTV muafiyeti, esnafın birikmiş borçlarının yapılandırılması, 8 bin TL’sine kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması, genç girişimci teşviki, gerçek usulden basit usule geçiş, emekli olup, çalışmaya devam eden esnafın Sosyal Güvenlik Destek Priminin kaldırılması, hurda teşviki gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirti. Uber’le ilgili de konuşan Apaydın, “Bu tür uygulamaların esnafın emeğini çalmasına müsaade etmeyeceğimizi gerekli bütün platformlarda dile getirerek bu uygulamaların önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Apaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için öncelikle bedava ya da indirimli taşımadan faydalanacak kişilerin titizlikle belirlenmesi, kullanım sayısının sınırsız tutulmasının önlenmesi, ödeme tutarının belirlenmesinde gelir gider dengesine önem verilerek daha adil bir gelir desteği için, çalışılacak, hatta biniş sayısına bir sınırlama getirilmesi hususunda da ısrarcı tutum sürdürülecektir. Ayrıca akaryakıt alımında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması yönünde çalışmalar devam edecektir. Trafik kültürünün gelişmesi ve daha güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmek için, trafik güvenliği alanında devlet organlarının faaliyet ve çalışmalarına her türlü platformda destek ve katılım sağlamaya devam edecektir. Okul Servis Araçları Yönetmeliği düzenlemelerinden kaynaklanan kamera kayıt sistemli, üç noktalı kemer, oturak sensörü gibi uygulamada tereddüt yaratan zorunlulukların hem ekonomik hem de uygulanabilir ve istenen amaca ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılarak servisçi esnafımızın hakları korunacaktır. Ayrıca, taşımalı eğitimde taşıma bedeli belirlenirken esnafımızın zaman içerisinde uğraması muhtemel ekonomik kayıplarının dikkate alınması için girişimlerimiz devam edecektir."