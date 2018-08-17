TŞOF Başkanı Apaydın: “Bayram trafiğinde daha dikkatli olunmalı”

Vatandaşlarımızın bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ramazan ve Kurban bayramlarında tatil süreci uzadıkça trafikte kaza sayısı da artıyor. Vatandaşlarımızın bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerekiyor. Son 8 yılda 9 gün olan bayram tatillerinde 4 günlük bayram tatillerine göre trafik kazalarında daha çok ölüm yaşandı. Bayram tatillerinin zehir olmasını istemeyen ve Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olan vatandaşlarımız trafikte kurallar ile aşırı hıza ekstra özen göstermeli” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olanların trafikte ekstra dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

“Maalesef can kaybı olan trafik kazaları uzun bayram tatillerinde daha fazla yaşanıyor. Özellikle bayram ile tatili bir arada yapacak vatandaşlarımız trafikte büyük bir yoğunluğa neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 10 günlük tatilde 159 kazada 122 ölü ve 482 yaralı vatandaşımız vardı. Bu yıl da yine Kurban Bayramı’nda 9 günlük uzun tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı. Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabi bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Trafik kurallarına uymak hem kendimize hem araçtaki sevdiklerimize saygı duymaktır."