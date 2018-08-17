Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 10:03

TŞOF Başkanı Apaydın: “Bayram trafiğinde daha dikkatli olunmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Ramazan ve Kurban bayramlarında tatil süreci uzadıkça trafikte kaza sayısı da artıyor.

TŞOF Başkanı Apaydın: “Bayram trafiğinde daha dikkatli olunmalı”

17 Ağustos 2018 10:03

Vatandaşlarımızın bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.


Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ramazan ve Kurban bayramlarında tatil süreci uzadıkça trafikte kaza sayısı da artıyor. Vatandaşlarımızın bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerekiyor. Son 8 yılda 9 gün olan bayram tatillerinde 4 günlük bayram tatillerine göre trafik kazalarında daha çok ölüm yaşandı. Bayram tatillerinin zehir olmasını istemeyen ve Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olan vatandaşlarımız trafikte kurallar ile aşırı hıza ekstra özen göstermeli” ifadelerini kullandı.


Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olanların trafikte ekstra dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:


“Maalesef can kaybı olan trafik kazaları uzun bayram tatillerinde daha fazla yaşanıyor. Özellikle bayram ile tatili bir arada yapacak vatandaşlarımız trafikte büyük bir yoğunluğa neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 10 günlük tatilde 159 kazada 122 ölü ve 482 yaralı vatandaşımız vardı. Bu yıl da yine Kurban Bayramı’nda 9 günlük uzun tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı. Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabi bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Trafik kurallarına uymak hem kendimize hem araçtaki sevdiklerimize saygı duymaktır."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç