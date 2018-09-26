TŞOF Başkanı Apaydın: “Devlet yaşlılar için yolcu başına ödeme yapmalı”

Otobüs başına aylık olarak verilen ve şehirlere göre değişim gösteren 800-1000 ve bin 300 liralık devlet desteği piyasa koşullarına göre artırılmalı” dedi.

Halk otobüslerindeki ücretsiz yolcular için verilen desteğin piyasa şartlarına göre artırılması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Ücretsiz taşınan yolcular için özel halk otobüslerine devlet desteğinin verilmeye başlandığı 2016 yılından bu yana mazot fiyatları yüzde 80 arttı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2016 yılının Ocak ayında Ankara'da mazotun litre fiyatı 3,52, İstanbul'da 3,47 seviyesinde idi. Bugün ise Ankara'da 6,36, İstanbul'da ise 6,30'dan satılıyor. Oysa halk otobüslerine verilen devlet desteği ilk iki yıl hiç artırılmadı. Üçüncü yıla girerken ise yüzde 30 oranında artırıldı. Bundan iki yıl önce tek haneli enflasyon varken, şu anda enflasyon rakamları çift haneye çıktı. Kredi faizleri yüzde 50 oranında artış gösterdi. Personel maliyetleri, yedek parça fiyatları, tamir bakım masrafları gibi girdilerin artmasından dolayı halk otobüsçü esnafımız enflasyona karşı direniyor” diye konuştu.

Halk otobüslerine verilen desteğin maliyetleri karşılamadığını belirten Apaydın, “Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin merkezi yerlerinde faaliyet gösteren halk otobüsçü esnafımız günde binlerce ücretsiz yolcu taşıyor. Ancak günde 100 kişi taşıyan otobüs ile bin kişi taşıyan otobüs aynı desteği alıyor. Bu haksız durumun ortadan kalkması için taşınan ücretsiz yolcu sayısına göre destek verilmeli. Bu ücretler kişi başına güncel hesaplanırsa sorun yaşanmaz ve esnafımızın mağduriyeti ortadan kalkar. Kamu görevi üstlenen halk otobüsçü esnafı enflasyona direnirken, KDV muafiyeti, yakıt indirimi ve benzeri teşvikleri bekliyor” dedi.