TŞOF Başkanı Apaydın güven tazeledi

Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Fevzi Apaydın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen 31. Olağan Genel Kurulda mevcut kayıtlı 5004 delegeden seçime katılan 2 bin 605 delegenin 2 bin 473’ünün oyunu alan Fevzi Apaydın yeniden başkan seçildi. Seçimde 132 geçersiz oy kullanıldı.

Yeniden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) başkanlığına seçilen Fevzi Apaydın’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Ateş (Kayseri), Celil Anık (İzmir), Hasan Topçu (Bursa), Mehmet Ali Alkan (Antalya), Halit Yılmaz (İstanbul), Seyfi Çalışkan (Aydın), Mehmet Yiğiner (Ankara), Ünal Akdoğan (Gaziantep), Veysel Sarı (Mersin), İbrahim Yılmaz (İstanbul), Aziz Fatih Yılmaz (Hatay) ve Ali Fuat Şeker (Kırklareli)

Denetim kurulu üyeleri ise Oktay Nuhoğlu (İstanbul), Mehmet Tiryakioğlu (Kastamonu) ve Heşar Haşimoğlu’ndan (Şırnak) oluştu.