Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 18:06

TŞOF Başkanı Apaydın güven tazeledi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31.

TŞOF Başkanı Apaydın güven tazeledi

27 Haziran 2018 18:06

Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Fevzi Apaydın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


ATO Congresium’da gerçekleştirilen 31. Olağan Genel Kurulda mevcut kayıtlı 5004 delegeden seçime katılan 2 bin 605 delegenin 2 bin 473’ünün oyunu alan Fevzi Apaydın yeniden başkan seçildi. Seçimde 132 geçersiz oy kullanıldı.


Yeniden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) başkanlığına seçilen Fevzi Apaydın’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Ateş (Kayseri), Celil Anık (İzmir), Hasan Topçu (Bursa), Mehmet Ali Alkan (Antalya), Halit Yılmaz (İstanbul), Seyfi Çalışkan (Aydın), Mehmet Yiğiner (Ankara), Ünal Akdoğan (Gaziantep), Veysel Sarı (Mersin), İbrahim Yılmaz (İstanbul), Aziz Fatih Yılmaz (Hatay) ve Ali Fuat Şeker (Kırklareli)


Denetim kurulu üyeleri ise Oktay Nuhoğlu (İstanbul), Mehmet Tiryakioğlu (Kastamonu) ve Heşar Haşimoğlu’ndan (Şırnak) oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç