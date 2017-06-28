TŞOF Başkanı Apaydın’dan araç sahiplerine son plaka uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yeniden düzenlenen ve 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan “Kusur Tablosu” hakkında açıklamalarda bulundu. Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların muayeneden geçemeyeceğini belirten Apaydın, “HGS’de yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamında değerlendirilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile Hızlı Geçiş Sisteminde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı. Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek” ifadelerini kullandı.

“Merdiven altı plakalar standart dışı”

Apaydın, plakaların basım ve dağıtımının TŞOF ve federasyona bağlı odalara verildiğini anımsatarak, merdiven altı yerlerde basılan plakalarda belirlenen standartların dışına çıkıldığını ifade etti. Sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde kullanıldığını dile getiren Apaydın, sahte plaka basan, dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını anımsattı. TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla “sahte” olarak nitelendirilen standardın dışında basılan plakaların birinci derecede ağır kusurlu sayılacağını belirten Apaydın, “Silik, italik veya bold olarak yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan şekilde plaka takılı araçlar muayeneden geçmeyecek. Bir defaya mahsus ceza kesilmeyecek araç sahiplerinden plakaların standartlara uygun olarak değiştirmeleri istenecek. Onun rastgele yerde plaka bastırıp aracınıza taktırmayın” açıklamasında bulundu.

“Plaka ücretleri 31 lira”

Apaydın, aracın kimliği niteliğindeki plakaların standartların dışında olması halinde otoyol ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafından okunamadığına dikkati çekerek, plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi. Söz konusu plakaların değişimi için araç sahiplerinin öncelikle Trafik Şube Müdürlüklerine başvurarak, buradan temin edecekleri formları doldurmaları gerektiğini vurgulayan Apaydın, daha sonra bu belgeyle il ve ilçelerde TŞOF ile Kayıt Tescil Bürolarında 31 lira karşılığında yaklaşık 10 dakikada değiştirilebileceğini kaydetti.