TŞOF Başkanı Apaydın’dan yeni yıl mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılının ülkeye, dünyaya, huzur, bereket ve barış; şoför esnafına da bol kazanç getirmesini diledi.

Türkiye’nin ve dünyanın zor günlerden geçtiğini kaydeden TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl mesajında "İçerisinde bulunduğumuz coğrafya ve dünya zor bir dönemden geçiyor. Özellikle bölgemizde yaşanan terör olayları ve savaş şartları insanlığa adeta bir sınava tabi tutmuş bulunmaktadır. Şoför esnafı olarak istiyoruz ki dünyanın her yerinde barış, huzur ve bolluk bereket olsun. Her yere gönül rahatlığı ile gidip gelelim. Vatanı, milleti için insanlarımızın huzur ve mutluluğu için canlarını hiçe sayarak Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de aynı mücadeleyi vererek şehit düşen aziz vatan evlatlarımızın geride bıraktığı nesle ve çocuklarına daha iyi ve kardeşçe yaşanabilir bir dünya kalsın. 2016 yılı gibi bir yıl daha insanlık olarak yeni insanlık dramları yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kaydetti.