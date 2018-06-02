Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TŞOF Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptı. 31-Mayıs 2018 tarihinde UKOME de korsan taşımacılık için önemli karar alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksici esnafımıza rahat bir nefes aldırdı. Taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesi teklif ettiğimiz ve alınan bu karar taksici esnafımızın yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması anlamına gelmektedir. Yeni alınan karara göre 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D seğmendi şartı getirilmiştir. Yani yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak" dedi.

"ÖTV’siz araç yenilemeden 9 bin taksi yararlandı"

Ticari araçların ÖTV’siz yenilemesine imkan sağlayan 6745 sayılı Kanun’un Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ’in, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 13.10.2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, "ÖTV’siz yenileme 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli. İstanbul’da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV’siz yenileme uygulamasından yararlanmıştır. Dolayısıyla ÖTV den yararlanmayan 9 bin ticari araç bulunmaktadır. UKOME’de alınan karara göre ÖTV’den yararlanmak isteyen bu araçlar artık D veya E seğmendi araç alması gerekiyor. Yine İstanbul’da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksek model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir" ifadelerini kaydetti.

"Şoförler iğneden ipliğe denetlenecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek için araçlarla birlikte şoförler için TUDES adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu da ifade eden TŞOF Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz, "Yeni düzenleme ile şoför esnafı iğneden ipliğe denetlenerek kötü niyetli şoförler sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite gelecektir. TUDES sisteminin içeriğinde birçok önemli yaptırımlar var. Örneğin sürücülerden mutlaka içici olup olmadığına dair saç ve tükürük testinden geçirilmesi gibi önemli önlemler var. Artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını söyleyebilirim. Avrupa’da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini sevinçle söylemek istiyorum. Alınan bu kararlarda emeği geçen tüm yetkililere esnaflarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.