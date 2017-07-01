yıl sonu gösterisiyle adeta şov yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da katıldığı programda vatandaşlar salonu saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu.

Gösteri TUBİL dansçılarının salona davulla girmesiyle start aldı. Coşkulu bir şekilde davullarını çalarak seyircilerin arasından çıkan dansçılar, sahnede kına gecesi yaptı. Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde kına gecesini canlandıran ekip, hem danslarıyla hem de şovuyla büyüledi.

Kına gecesi konseptinin ardından Aydın, Bitlis, Kırklareli, Mardin, Trabzon, Bursa, Van, Antalya ve Artvin yörelerine ait halk oyunları ile sahne alan dansçılar, Terekeme, Aşuk ile Maşuk ve Ritm atölyesi dans performanslarıyla da alkış topladı.

Programda konuşma yapan Başkan Yaşar, TUBİL dansçılarının başarılarıyla gururlandığını ifade etti. Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak spora, kültüre ve sosyal yaşama önem veriyoruz. Bu salonları sizler için açıyoruz. Kültür merkezilerimize yenilerini ekleyerek, sizler için çalışıyoruz. Hepsinin tek amacı var çocuklarımızın gençlerimizin ve sizlerin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi oluşturmak. Biz bu Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aydınlık yolundan yürüyoruz. Bu ülkede kökümüz, inancımız, mezhebimiz ne olursa olsun hepimiz eşit yurttaşız, birlikte yaşamalıyız, kardeşçe yaşamalıyız. Bu ülkenin kıymetini bilelim. Bugün burada izlediğimiz oyunlar Doğusuyla Batısıyla, Kuzeyiyle Güneyiyle bizim oyunlarımız. Zeybek de bizim horon da, bar da bizim kırık hava da hepsi bizim değerlerimiz. Hepsi birbirinden güzel, hepsini izlemekten zevk alıyoruz. Bize bu muhteşem geceyi yaşatan TUBİL dansçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yaşar, konuşmasının ardından gecede emeği geçenlere teşekkür plaketi de takdim etti.