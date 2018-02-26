Daha az bürokrasi, daha çok bilim kimliğinde bir TÜBİTAK oluşturacağız" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımlarıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliği’ne atanırken, başkanlık görevini Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal aldı. Başkanlık binasında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Özlü, eski başkan Ergin’in TÜBİTAK gibi çok yönlü kurumu başarıyla yürüttüğünü ve tüm birikimini TÜBİTAK için seferber ettiğini dile getirerek, Ergin’in bundan sonra da Türk bilimine hizmet edecek kalıcı eserlere imza atmasını temenni etti. Yeni Başkan Mandal’ın akademik eserleriyle, YÖK’teki başarılı çalışmalarıyla takdir edilen biri olduğunu söyleyen Özlü, kendisinin TÜBİTAK’ta da başarılı olacağına inandığını ifade etti.

TÜBİTAK’ın Türkiye’de bilimin ve teknolojinin amiral gemisi olduğunu dile getiren Özlü, "Türkiye’nin milli ve yerli duruşunu gösteren en somut kuruluşların başında TÜBİTAK gelmektedir. Türkiye’nin gücüne güç katan, verdiği burslar ve teşviklerle sayısız gencimize umut olan TÜBİTAK bundan sonra da aynı misyonla görevine devam edecek. Dünyada ve Türkiye’de değişen şartlara göre TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasını gündemimize almış bulunuyoruz. Daha az bürokrasi, daha çok bilim kimliğinde bir TÜBİTAK oluşturacağız. Bilgi ve teknoloji üreten bir Türkiye hayalimiz var. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele alan, bunlar arasında stratejik hedef birlikteliği oluşturan bir bakış açısıyla hareket edeceğiz. TÜBİTAK’ın bütün birikimini 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak olan teknoloji atılımı için seferber edeceğiz. TÜBİTAK, bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi hayalimizin amiral gemisi olacak" şeklinde konuştu.

"FETÖ’nün en odak noktası olan yerlerden birisi TÜBİTAK’tı"

Devletin emanet ettiği kurum kuruluşların, iyi bir şekilde idare edilip, bayrak yarışında koşacak bir sonraki kişiye teslim edilecek şekilde inşa edildiğini ifade eden Ergin ise göreve geldiği tarihten beri çetin bir süreç geçirildiğini belirtti. Geçen iki senede Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi zor süreçlerden geçtiğini aktaran Ergin, göreve başladığında TÜBİTAK’ta 4 bin 900 kişi çalışırken bugün 5 bin 26 kişi bulunduğunu kaydederek, "15 Temmuz sonrası kurumun yüzde 23 personel değişimini gerçekleştirdik. FETÖ’nün en odak noktası olan yerlerden birisi TÜBİTAK’tı" diye konuştu.

Değişimlerin ardından, güneydoğuda yürütülen operasyonlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldığını aktaran Ergin, "Bugün itibariyle silahlı kuvvetlere satıh atılan mühimmat; hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, nüfuz edici bomba gibi 2 binin üzerinde mühimmat silahlı kuvvetlerimize teslim edildi, bu değişim Türkiye’nin önünü açtı. Bunun dışında geçtiğimiz 10 yıl içinde sanayi desteklerini de yapılandırdık" ifadelerinde bulundu ve yeni Başkan Mandal’a başarılar diledi.

TÜBİTAK yeni Başkanı Mandal ise bugünkü kariyerinde TÜBİTAK’ın büyük katkıları olduğunu ifade ederek başkanlık görevine getirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Birçok bilim insanına, araştırmacıya, öğrenciye ve tüm kurum ve kuruluşlara değmesi ve ülkemizin hedeflerine ulaşmasında katkı sunabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyor olacağız. Yeni dönemin TÜBİTAK ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.