TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 300 Koyun Projesi'ne start verdi

Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen “Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi” kapsamında TÜDKİYEB tarafından tedariki gerçekleştirilecek olan koyun ve koçların yetiştiricilere temin ve teslimi için 18 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da bir hayvancılık işletmesinde start verildi.

Proje için Aksaray'ın Eskil ilçesinden başvuru yapan Orbay Tarhan ve Ercan Çekinmez adlı yetiştiricilere, seçim heyetince teknik şartlara uygunluğunu tespit edildikten sonra seçilen damızlık hayvanları teslim edildi.

Seçim sonrası bir açıklama yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Başta yetiştiricilerimiz olmak üzere ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim. Tarım ve Orman Bakanlığımızın start verdiği, ülkemiz hayvancılığı için çok önemli olan bu proje Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu arasında yapılan protokol ile hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu proje için kendilerine duydukları güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve ekibine, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Tarsim Genel Müdürü Sayın Yusuf Cemil Satoğlu'na teşekkürlerini sunan Çelik, şunları söyledi:

“Bu proje çerçevesinde 300 baş hayvan ağılına sahip yetiştiricilere 300 başa kadar yerli ırklardan damızlık koyun ve koç tedariki yapılarak teslim edilecek ve yetiştiriciler proje şartları çerçevesinde kredilendirilecektir. Projenin finansman kısmını Ziraat Bankası, tedarik kısmını TİGEM ve tarımsal sigorta kısmını da TARSİM üstlenmiştir. Tedarik kısmını üstlenen TİGEM ile Merkez Birliğimiz arasında ise damızlık koyun - koç tedariki sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre, bütün Türkiye'de proje kapsamında talep edilen hayvanların tedarik ve teslimi Merkez Birliğimiz tarafından yapılacaktır.”

Bu proje çerçevesinde ilk etapta 50 bin koyun ve koç tedariki sağlanacağını aktaran Çelik, “Önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvan teslimatları başlayacak, Merkez Birliğimiz tarafından tedariki yapılacak hayvanlar talep sahibi yetiştiricilere teslim edilecektir. Projenin temel amacı küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve kırsala dönüşümü sağlamaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi ile ülkemiz hayvanlığı büyük ivme kazanacaktır. Dolayısıyla bu projenin uygulanmasında başta üreticilerimiz çok kazançlı çıkacaklar ve ülke hayvancılığımız gelişecektir. Tekrar başta yetiştiricilerimiz olmak üzere ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Hayvanlarını teslim alan yetiştiriciler Orbay Tarhan ve Ercan Çekinmez ise memnuniyetlerini ifade ederek bu projede katkısı olan kuruluşlar ile Genel Başkan Nihat Çelik'e teşekkür etti.