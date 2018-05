TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisinden Van milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı. Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Çelik, “Her şeyden önce kendimi yeterli, yetkin, vatana, millete, bugüne ve gelecek nesillere hizmet edecek, birikime, donanıma, vicdana, güç ve enerjiye hazır hissettiğim için aday oluyorum, bu demokratik ve kutlu hizmet yarışında ben de varım diyorum. Biz, tabandan, topraktan, halkın arasından, halka ve hakka hizmet için yola çıkmış meslek örgütlerinden, sivil toplum deneyiminden geliyorum. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğini kurarak bugün ülkemizin her tarafında teşkilatlanarak faaliyet gösteren birliklerimizde 260 binin üzerinde üyesi ve yönetim kadrosuyla ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden birinin Genel Başkanı olarak yetiştiricilerimizin sesi olmak üzere geliyorum” ifadelerini kullandı.

12 yıldır yönetim kurulu sıfatıyla ve Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı olarak, gücünü üretimden, milli ekonomiye katkıdan alan üretici, emekçi sivil toplum örgütlerini, onların her kademedeki üye, yönetici ve diğer paydaşlarını temsil ettiklerini aktaran Çelik, “Hizmet etmekten büyük onur duyduğumuz Van Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine bağlı 35 bin üyemizin ve Erciş Ziraat Odası’nda 7 bin 200 üyemizin desteği ile sadece Erciş’in değil, tüm Van’ın sesi, yüreği olmak ve daha iyi hizmet sunabilmek için geliyorum. Atatürk’ümüzün ifadesiyle ‘Milletin Efendisi’ olan çiftçilerimizin arasından, onları temsil etmek üzere geliyoruz. Biz, Van’ın ilçelerini,700 civarındaki mahallesini ve mezralarını çok iyi bildiğimiz için, Van’daki tüm muhtarların ve özellikle Türkiye genelinde 53 bin muhtarın sesi olmak için geliyoruz. Biz, Van’ı, tüm güzellikleriyle Doğu ve Güneydoğuyu ve hepsinden önemlisi Anadolu’yu temsil ediyoruz. Çünkü tarımın, hayvancılığın, gıda üretiminin olduğu hemen her beldeyi, her köyü, kasabayı, ili, ilçeyi biliyoruz ve tanıyoruz. Buralarda gönülden merhaba diyeceğim, geçmişte bir veya bir kaç kez en azından tokalaşarak sıcak temas kurduğum yüz binleri bulan çiftçinin, emekçinin gönüldaşıyım, dert ortağıyım, yol göstericisiyim” açıklamasında bulundu.

Ömrünü elleri nasırlı Anadolu insana, sırdaşlık ederek, dert ortağı olarak, sorunlarına çözüm arayarak, hizmet etmeye çalıştığını belirten Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti’nin kuruluş felsefesine, memleketimizi, milletimizi yüceltici hamle ve tüm çabalarına, en başından inanan bunu yaşam biçimi edinen bir AK Parti neferiyim. Böyle inandım, böyle yaşadım böyle de yaşayacağım. Geçmiş sivil toplum yaşamımda, AK Parti’nin bir yol açıcı, yol gösterici, hedef gösterici, yılmak yorulmak bilmez derecede çalışkan, ülkemizi aydınlatan, dahası tüm ülkemize ve İslam dünyasına adeta bir kutup yıldızı gibi yol gösteren, liderlik/önderlik eden dünyada güçlü bir yeni Türkiye ekseni, yeni Türkiye çekim merkezi ve kutbu doğmasına yol açan güçlü bir siyasi parti, siyasi güç olduğunu görüyor, inanıyor ve tüm kalbimle savunuyorum. AK Partinin bu kutsal yürüyüşünde bir nefer olarak bende yol arkadaşı, dava arkadaşı, mücadele arkadaşı olmak istiyorum. Bunun için hazırım, bunun için varım diyorum.

‘Sorunları Ortaya Koyanlar Çözümleri de Ortaya Koymalıdır’ veciz sözünden hareketle, tabanın, emeğin, bileğin ve Anadolu’nun asil yüreğinin sorunlarını yaşayan, dinleyen, derleyen, kısacası bilen biri olarak, artık adım adım çözümler üretecek, sorunları giderecek, çare üretecek bir mekanizmanın, açıkçası ‘halkın meclisinin’ yani TBMM’nin içinde yer alarak çözümün ve çarenin bir parçası olmak istiyorum. Bunun için aday oluyorum.

Ben çobanı, süt sağanı, çapa yapanı, ekin ekip biçeni, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık yapanı, kısacası; 80 milyon ülke halkını ve 30 milyona yakın turisti doyuranları, ülkemin en stratejik sektörü olan tarımda gıda güvencesi sağlayanları, sağlam ve sağlıklı nesillerimiz için sağlıklı gıda üretenleri temsil etmek için aday oluyorum. Atalarımızın çok güzel bir sloganı vardır, ‘dik baş tok karın mutlu yarın’ işte bu hedefi amaç edinen asil Türk çiftçisinin sağlıklı gıdaya ihtiyacı olan herkesin temsilcisi olmak için adayım. Van’ımızda Muhtarlarımızla, Ziraat Odaları Başkanlarımızla, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarımızla tam bir uyum içerisinde çalışarak hizmet edeceğime inanıyorum. Seçimlerin, ülkeme, milletime, partime hayırlar getirmesini, büyük Türkiye’nin daha da büyümesini, güçlenmesini Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, saygılar sunuyorum.”