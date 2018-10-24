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TÜFAD Genel Kurulunda İsmail Dilber güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) 24’üncü Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) 24'üncü Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Genel Kurulda İsmail Dilber güven tazeledi.


56 ilden yaklaşık bin delegenin katıldığı TÜFAD Genel Kuruluna Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TASKK Başkanı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, KKTC Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ve TASKK kurucusu Rıza Sümer katıldı.


Genel kurul TÜFAD belgeselinin gösterimi ile başladı. Katılımcılardan büyük alkış alan belgesel gösteriminin ardından TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açılış konuşması yaptı. TÜFAD olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Dilber, "Çocuğun ve Topun Olduğu Her Yerde TÜFAD Olacaktır" sloganı altında projeler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.


Kurulda konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise TÜFAD'ın başarılı bir şekilde yol aldığını dile getirerek, “TÜFAD bugün Türk futbol tarihinin en büyük derneklerindendir. Başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Antrenörlerin en büyük destekçisidir. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemizde başarılı antrenörler yetişmektedir. Gönül ister ki futbolcularımız da yerli olsun. Türk futbolcularına daha çok şans verilsin” diye konuştu.


Konuşmaların ardından tek listenin bulunduğu seçimlerde İsmail Dilber ve ekibi tüm delegelerin oyunu alarak tekrar göreve getirildi.

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