Tuğçe Boynueğri Avrupa üçüncüsü oldu

Kahramankazan Belediyespor'un, Türkiye şampiyonu milli haltercisi 'Dişi Herkül' lakaplı Tuğçe Boynueğri, büyük bir başarıya daha imza attı. Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda 90 kiloda yarışan Boynueğri, üçüncü oldu.

Kahramankazan Belediyespor'un 'Dişi Herkül' lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'ndan tarihi bir başarıyla döndü. Türkiye şampiyonu, Türkiye rekortmeni ve dünya üçüncüsü olan Dişi Herkül, 90 kiloda yarıştı. Yaptığı kaldırışlarla gelecek için olumlu sinyaller veren milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gelecek için olumlu sinyaller

2017'de Adana'da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Tuğçe Boynueğri, silkmede 102, koparmada 90 kilo, toplamda ise 192 kiloluk kaldırışlarla Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Boynueğri, Gaziantep'te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda silkmede 109, koparmada 91, toplamda ise 200 kilo ile üç kategoride de kendine ait rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Buynueğri, Ağrı'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da kendine ait rekorları yenileyerek silkmede 113, koparmada 93, toplamda da 206 kilo ile üç kategoride de şampiyon oldu. Milli halterci, son olarak Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda da dünya üçüncüsü olmuştu. Olimpiyat aday kadrosuna çağrılmayı başaran Boynueğri'nin yeni hedefi ise olimpiyatlarda önemli başarılara imza atmak.

Türkiye'yi gururlandırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şampiyon halterci Boynueğri'nin Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza attığını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleri sonrasında spor alanında önemli yatırımlara imza attık. Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini uluslararası alanda almaya başladık. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kendisini olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.