TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman, ABD’de devam eden “Zarrab davası” ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin hedef tahtasına konulduğunu belirterek, “Özgürlük için bir şahsın verdiği itibar edilmemesi gereken ifadelerle ülkemiz zor durumda bırakılmaya çalışılıyor. Türk toplumu bu zorlu süreçten de başarıyla geçecektir” ifadelerini kullandı.

Kahraman, “Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gerekli açıklamaları yapmış, herhangi bir şekilde isnat edilen bu sürecin içinde olmadıklarını beyan etmişlerdir. Bizler de Türkiyemize karşı başlatılan bu süreçte ne olduğu belirsiz bir şahsın özgürlük için yaptığı açıklamalara itibar etmiyor ve milletimize karşı yürütülen bu süreci kınıyoruz” dedi.

Şimdi ülke olarak tüm kesimleri ile birlik beraberlik içinde olma zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Kahraman, şöyle dedi:

“Son günlerde ABD’de devam eden bir dava üzerinden ülkemiz için yapılan karalama kampanyasına sessiz kalabilmek mümkün değildir. Bu sadece Türkiye’yi değil tüm Türk toplumunu ilgilendiren bir davadır. Bu olay milli bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Devlet büyüklerimize yönelik asılsız iftiralarla ülkemizin itibarına saldırıyorlar. Bankalarımıza yönelik haksız yaptırımların önünü açmak için mesnetsiz suçlar isnat ediliyor. Ülkemize karşı ekonomik ve siyasal alanda bir operasyon yapılmak isteniyor. Bunun özü, ekonomik alandaki gelişimimize çelme takma girişimidir. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Biz inanıyoruz ki Türk toplumu olarak bu zorlu sürecin de üstesinde geleceğiz.”

Bu arada hangi siyasi parti olursa olsun herkesin konunun hassasiyetine uygun hareket etmesi ve birlik beraberlik içinde olması gerektiğini ifade eden Kahraman, “Bizler Ankaralı iş adamları olarak devletimizin ve hükümetimizin yanındayız, desteğiz. Aksi durumda ülkenin, hepimizin zarar göreceğini düşünüyoruz ve aklıselim ile hareket edilmesi gerektiğinin altını önemle çiziyoruz” dedi.