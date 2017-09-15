Geleneksel olarak düzenlenen ve TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen’in katılımıyla Dernek merkezinde gerçekleşen etkinliğe TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ev sahipliği yaptı. Yaz döneminin ardından bir araya gelen üyeler iş ve yeni dönem projeleri hakkında konuşma ve bol bol sohbet etme imkanı buldu.

Geniş katılımın olduğu etkinlikte davetlilerle yakından ilgilenen Başkan Kahraman, yaz döneminde de çalışmaya ara vermediklerini belirtirken şunları söyledi:

“Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar olarak oldukça yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yaz döneminde de hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik. TÜGİAD çatısı altındaki üyeler olarak yaz mevsimini geride bıraktığımız ve yeni dönem hazırlıkları yaptığımız bu günlerde bir araya gelmekten dolayı mutluyuz. Planladığımız çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunmak için bu etkinlikler güzel bir fırsat oluyor. Önümüzdeki dönemde de Ankara’mız için, ülkemiz için katma değer sağlayacak, fayda üretecek çalışmalar için hazırız. Amacımız Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak.”