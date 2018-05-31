Tulumtaş Kültür Merkezi iftar programıyla açıldı

Tulumtaş Kültür Merkezi’nin açılışınaGölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan, eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. İftar programında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Ankara Milletvekili ve 27. Dönem vekil adayı Yalçın Akdoğan, "Bugünleri fırsat bilelim. Kardeşliğimizi yüceltelim, birbirimizi daha fazla kucaklayalım" dedi.

Tulumtaş Kültür Merkezi için Başkan Duruay’a teşekkür eden Akdoğan, “Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faaliyetlerle kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek, toplantılarımızla birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Duruay ise, “Her Mahalleye Kültür Merkezi projesiyle yapımını başlattığımız Tulumtaş Kültür Merkezimizi 11 ayın sultanı Ramazan ayında böyle anlamlı bir iftar programında açmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine Dikilitaş Kültür Merkezimizi de bir iftar programıyla faaliyete açmıştık. 460 metrelik bir alana kurulan kültür merkezimizin içinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar ve bir adet çok amaçlı salon ve kurs odası bulunuyor. Rahmet ve bereket ayında açtığımız Tulumtaş Kültür Merkezimizin Tulumtaş Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum“ dedi.