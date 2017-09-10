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10 Eylül 2017 10:54

Tüm Bel-Sen’den Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Tüm Bel-Sen’den Yaşar’a ziyaret

10 Eylül 2017 10:54


Ziyarette Yaşar’ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt, Yaşar’ın halk adamı olduğunu dile getirdi. Bozkurt, “Bir belediye başkanı olarak vatandaşlara karşı davranışınız, sokakta oluşunuz başarınızı açıklıyor. Sokak sokak gezerek vatandaşların içine karışıyorsunuz. Eksikler neler, o bölge de neye ihtiyaç var yerinde inceliyorsunuz. Yenimahalle sizin gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Hem ticari açıdan hem de siyasi açıdan tam donanımlısınız. İnsanlara doğru yaklaşıyorsunuz. Halkın adamısınız” dedi.


“Bir belediye başkanı vatandaşın parasını nereye harcadığının gerekçesini vermeli” diyen Başkan Yaşar da, “Kent her gün yeni bir hizmete aç. Bir işi bitirirsiniz diğer gün başka bir iş çıkar. Belediye başkanı istihdamı ve para yönetimini bilmeli. Ben vatandaşların isteği doğrultusunda ne eksikse yerinde inceleyip hizmetler yaptım, projelere imza attım. Başka belediye başkanları nasıl bu hizmetleri yapamıyor diye düşünüyorum. Üretim yapmak, parayı ve insanı yönetmek çok önemlidir. Belediye başkanı vatandaşın parasını nereye harcadığının gerekçesini vermelidir” diye konuştu.


Belediye olarak personele de vatandaşlara hizmet etme ve kendilerini geliştirme konusunda eğitimler verildiğini belirten Yaşar, “Daha verimli bir çalışma için sağlık, iş gibi konularda personelimize eğitimler veriyoruz. Onları bilinçlendiriyoruz. Ben ne doğru ise onu söylüyorum. Yanlışın da her zaman karşısında duruyorum. Hangi partidendir, dini nedir, ırkı nedir kimseyi ayırt etmiyorum. Herkes için elimden geleni yapıyorum. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tek amacım Yenimahalle’ye hizmet etmek, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek. Yorulmuyor muyum? Elbette ki yoruluyorum, ancak bir vatandaşımın beni görünce sarılması, bana teşekkür etmesi, memnuniyetini dile getirmesi tüm yorgunluğumu alıyor” dedi.




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