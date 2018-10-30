Tümgeneral Güzel, askerlerin kış donanımı hakkında bilgi verdi

Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlıkta yaptığı basın toplantısının ardından komandoların kullandığı elbiseler hakkında bilgi verdi. Güzel, "Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, arazi şartlarında muhafazalarını sağlamak için dağ çadırlarımız, karda hareket imkanını sağlayan hediklerimiz mevcut. Bunlara ilave olarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibarıyla gönderildi. Pusu ve mevzi görevlerinde giyebilmeleri için giyilebilir uyku tulumu, Ar-Ge kapsamında yaptığımız çalışma sonucu tedariklerine de başladık. Soğuk iklim botlarının koruyucu özelliğini artırıcı bot planımız Ar-Ge kapsamında yapıldı, Kasım ayı sonuna kadar da tüm birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Güzel, bunlara ilave olarak soğuk havalarda askerlerin ısınmalarını sağlamak amacıyla kimyasal vücut ısıtıcılarının da mevcut olduğunu belirtti. Uyku tulumunun eksi 40 dereceye kadar koruduğunu ifade eden Güzel, "Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır" bilgisini verdi.