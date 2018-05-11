Turgut Özal vefatının 25. yılında Yenimahalle’de anıldı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Ankara Yenimahalle’de anıldı.

Anavatan Partisi eski İdari Amiri Mehmet Açıkgöz’ün Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda organize ettiği etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra, Sonsöz Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut ve Ahmet Özal gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldı. Program okunan mevlidin ardından sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Başkan Yaşar, konuşmasına Turgut Özal’ı rahmetle anarak başladı. Özal döneminin Türkiye’de turizmin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Yaşar, "Özal dönemi, turizmcilik mesleğinde çığır açan bir dönemdir. Özal’ın özel sektörü turizme teşvik etmesiyle Türkiye tanındı. Sanayide üretimde olduğu gibi Türkiye’de bugün cari açığı kapatan en büyük unsur hizmet sektörüdür, bu da turizmdir. Türkiye tarih turizmini, deniz turizmini, termal turizmini, dağ turizmini geliştirirse bugünkü açıklarımızın çoğunu kapatabiliriz diye görüyorum" dedi.

"Demokrasiye inanıyorsanız karşı fikre saygı göstereceksiniz”

Başkan Yaşar, "Bu ülkede birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ben bunu Yenimahalle’de yapmaya çalışıyorum. Yenimahalle’de herkesi kucaklıyorum, kimseyi ötekileştirmiyorum, ayrıştırmıyorum. Ülkeyi idare edenlerin de bunu böyle yaptığı zaman birçok sorunu aşacaklarına inanıyorum. Demokrasiye inanıyorsanız önce karşı fikre saygı göstereceksiniz. Demokraside yönetenleri eleştirmek de önem taşır. Demokrasinin totaliter yönetimden farkı budur" diye konuştu.