Turizmciye ucuz kredi imkanı

Eximbank, turizm acenteleri için 300 milyon liralık bir kaynak ayırdı.

Türk Eximbank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Denizbank, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve TÜRSAB arasında, TÜRSAB üyelerine finansman sağlanmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol’ün imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım katıldı.

Tören konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Turizm sektörünün öneminin ve potansiyelinin farkında olan Türk Eximbank, kaynaklarını bu sektöre de yönlendirmektedir. Bu çerçevede, turizm sektöründeki firmalarımız Reeskont Kredisi, Turizm Kredisi ve Sevk Öncesi İhracat Kredisi programlarımızdan faydalanabilmektedirler. 2017 yılında Türk Eximbank’ın turizm sektörüne sağladığı kredi desteği bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında artarak 543 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise Mayıs ayı sonu itibariyle de turizm sektörüne sağlanan kaynak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 43 oranında artarak 320 milyon dolara ulaşmıştır. Bugün imzalanan protokol ise bu desteği artırmak amacıyla gerçekleştirilen bir diğer adımdır” dedi.

Yıldırım, protokol sayesinde turizm sektörünün finansman yapısını sağlamlaştırabileceğini ve böylelikle kendisini yenileyerek sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelebileceğini belirtti.

Açıklamaya göre protokol kapsamında, Türk Eximbank KOBİ niteliğindeki A grubu seyahat acentalarına 300 milyon TL tutarında bir kaynak ayırdı. Her bir firma 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek olup kredinin vadesi bir yıl ile sınırlı olacak. Bu kredilerin firmalarımıza maliyeti, aracı bankaların komisyonu da dahil olmak üzere, TL cinsi kredilerde yüzde 7,84, döviz cinsi kredilerde de Libor/Euribor + yüzde 1,5 düzeyinde olacak.