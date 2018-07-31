Turizmde 11,5 milyar dolarlık gelir

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu yüzde 40,56 artış ve 2 milyon 378 bin 439 turistle birinci sırada yer alırken, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller arasında 5 milyon 981 bin 277 rakamıyla İstanbul ilk sırada yer aldı.

Turizm sektöründe yüzleri güldüren rakamlar gelmeye devam ediyor. Yabancı turist sayısında rekor kıran Türkiye, yılın ilk 6 ayında toplam 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar gelir rakamına ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 629 dolar, gurbetçilerin ise 877 dolar olarak gerçekleşti. Toplam kişi başına ortalama harcaması da 667 dolar oldu.

İngiliz turist Haziran’da zirve yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçtiğimiz hafta Antalya’da açıkladığı yılın ilk 6 ayına ilişkin resmi turizm verileri de Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Bu istatistiklere göre Türkiye, yılın ilk 6 ayında yüzde 30,4 artışla 16 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplam 18,9 milyon ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Gurbetçilerin sayısı ise ilk 6 ayda yüzde 21,6 artışla 2,9 milyon oldu. Ziyaretçi artış oranı ise yine ilk 6 ayın toplamında yaklaşık yüzde 29 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise en dikkat çekici artış İngiliz turistte yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Haziran’da yüzde 29,2 artış yakalayan Türkiye’ye, toplamda 4 milyon 500 bin yabancı ziyaretçi geldi.

En çok ziyaretçi Rusya’dan

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu yüzde 40,56 artış ve 2 milyon 378 bin 439 turistle birinci sırada yer alırken, yüzde 25,15 artış ve 1 milyon 560 bin 251 turistle Almanya ikinci, yüzde 13,48 artış ve 1 milyon 142 bin 111 turistle İran üçüncü oldu. İran’ı 1 milyon 49 bin 26 turist ile Gürcistan ve 987 bin 957 turistle de Bulgaristan izledi. Haziran 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yüzde 29,6 artışla yine Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 17,9 artışla Almanya ikinci sırada yer aldı.

En çok ziyaret İstanbul’a

Haziran ayında en dikkat çekici artış İngiltere’den yaşanırken, oran yüzde 45,5 olarak gerçekleşti ve İngilizler sıralamada üçüncü oldu. İngiltere’yi ise yüzde 12,7 artışla Ukrayna ve yüzde 31,2 artışla Bulgaristan takip etti. İlk 6 ayda en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller 5 milyon 981 bin 277 rakamı ile İstanbul, 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, 1 milyon 431 bin 748 ile Edirne, 1 milyon 143 bin 630 ile Artvin ve 931 bin 490 ile de Muğla oldu. Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve Artvin illeri Haziran 2018 döneminde de sırasıyla en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı illerin başında yer aldı.