Türk-Alman ilişkilerinin son yüzyılı Würzburg'da ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla Almanya IKG Enstitüsü'nün öncülüğünde III. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek.

8-11 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Würzburg kentinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Türk-Alman ilişkilerinin son yüzyılı ele alınacak. Birinci Dünya Savaşı'na müttefik olarak giren iki ülke açısından savaşı bitiren Mondros ve Versay Anlaşmalarının 100. yıl dönümünde düzenlenen sempozyumda, müttefiklikten günümüze uzanan süreçte Türk-Alman ilişkileri değerlendirilecek. "Kültür, Tarih, Eğitim, Teknik, Ekonomi, Hukuk, Sağlık, Şehir Planlama ve Uyum Alanlarında Türk Alman İlişkileri" alt başlığıyla düzenlenecek olan sempozyumda, savaşın iki mağlup devleti olan Almanya ve Türkiye'nin geçirdiği dönüşüm ve iki ülke arasında savaş sonrasında kurulan ilişkilerde alınan yol ele alınacak.

Konya Selçuk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Würzburg Julius Maximilians Üniversitesinin de katkı sağladığı etkinlikte 20'den fazla oturum düzenlenecek. Savaş öncesi Türk-Alman ittifakının konuşulacağı sempozyumda, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde kurulan ilişkiler çok yönlü olarak ele alınacak. Arkeoloji, şehir planlama, iş gücü temini, askeri modernizasyon gibi iki ülke arasındaki iş birliğinin öne çıktığı alanlarda alınan mesafenin değerlendirileceği sempozumda, kültürel etkileşim, diplomatik ilişkiler, ekonomik iş birliği konularında bildiriler sunulacak.