Türk bayrağı Bulgaristan'da bu kez farklı dalgalandı

Türk giyim kültürünü bugüne kadar bir çok farklı ülkede sayısız defileyle tanıtan Modacı Ahmet Özceyhan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği defilelerle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bayrağımızı dalgalandırdı. Ülkenin eski Kralı, Kraliçesi ve Cumhurbaşkanının eşinin katıldığı defilelerde; Özceyhan'ın tasarımları ayakta alkışlandı.

Uluslararası defilelerle son yıllarda adını sıkça duyuran Modacı Ahmet Özceyhan, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ardı ardına 2 özel defileyle yeni koleksiyonunu siyaset, iş ve sanat dünyasından 400'ün üzerinde seçkin konuğa sundu. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği işbirliği ve misafirperverliğinde gerçekleşen bu organizasyonların asıl amacı ise iki komşu ülke arasında sosyokültürel bir köprü inşa etmekti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu özel organizasyona Bulgaristan eski Kralı ve Kraliçesi, Cumhurbaşkanı Eşi ve bir çok seçkin konuk katılım sağladı.

"Bulgar ve Türk kültürlerinden büyük ilham aldım"

Defile sonunda kraliyet ailesi ve siyasetin önde gelen simaları tarafından ayakta alkışlanan Türk Modacı Ahmet Özceyhan, şunları kaydetti:

"Ortak Geçmiş, Birlikte Gelecek adlı bu özel koleksiyonumuzda; yüzyıllar boyu birlikte yaşamış olan Bulgar ve Türk kültürlerinden büyük ilham aldım. Tasarımlarımız arasında eski Türk motiflerinin işlendiği ceketleri, Bulgar nakışlarının ve madeni Bulgar paralarının yer aldığı kaftanları, el dokuması ketenlerimizi, ipeklerimizi görmek mümkün. Koleksiyonun özel bir parçasını oluşturan Gaziantep'in ünlü el dokuma kumaşı 'kutnu'yu da tekrardan hayata kazandırdık. Tarihin tozlu raflarından unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkardık, tüm kumaşlarımızı ve ortak motiflerimizi modernize ederek 21.yüzyıla uyarladık. Bugün bir kadın, dünyanın her yerinde bu modernize edilen giysileri günün her saatinde rahatlıkla giyebilmekte. Öte yandan, ülkemizi, bayrağımızı ve kültürel değerlerimizi temsil etmekten son derece gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçimiz Hasan Ulusoy ve kıymetli eşi Didem Ulusoy'a bu özel organizasyon için sarf ettikleri çaba ve özverileri için ayrıca şükranlarımı sunarım."

Büyükelçi Hasan Ulusoy, "Kıyafetlerdeki desenler sadece desen değil, kültürel kodları da yansıtan sosyolojik değerlerimizdir. Desenlerdeki benzerlikler geldiğimiz günden beri dikkatimizi çekmekteydi, ataları bu topraklardan olan eşimin özellikle dikkatini de çekmişti. Bunları bir araya getirip, ortak yaşama kültürünü bir de moda alanında nasıl gösterebiliriz diye bir düşüncemiz oldu" diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy ise bu defile ile iki halkın ortak değerlerini yeniden hayata kazandırmak istediklerini, yeniden güçlü bağlarımızın olduğunu hatırlatmak amacında olduklarını belirtti. Ulusoy, gelecekte gerçekleştirecekleri bu tür sosyokültürel projelerin, Türk ve Bulgar halklarını her zamankinden çok daha fazla birbirlerine yakınlaştıracağını da sözlerine ekledi.

Defilelerin ikinci ayağı Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği konutunda yine yüksek bir katılımla gerçekleşti. Önde gelen tüm basın organlarında yer alan bu defileler, ülkede büyük yankı uyandırdı.