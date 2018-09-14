Türk Dil Kurumu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında iş birliği protokolü

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Vekili Recep Ali Er ve her iki kurumdan yönetici ve uzmanların katıldığı imza töreninde yapılan iş birliğinin, Türkçenin gündelik ve kalıcı sorunlarının çözümüne gençleri ortak etmek için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi. İş birliği kapsamında 2018-2019 öğretim yılı içerisinde çeşitli yurt müdürlüklerinde Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasına yönelik “Bilgiden Bilince Konferansları” ile “Etkili ve Güzel Konuşma Kursları” verilmesi ve bunlarla beraber düzenlenecek bir yarışma ile yüksek öğrenim çağındaki gençlerin dil hassasiyetinin geliştirilmesi, doğru ve etkili dil kullanımının özendirilmesi hedefleniyor.