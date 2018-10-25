Türk Dil Kurumundan “4. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu”

Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu” düzenlendi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin kuruluşu ile Türklük bilimi çalışmalarına bilimsel üretim yapabilecek bir kurum daha eklendi” dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşen sempozyumda konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin kuruluşu ile Türklük bilimi çalışmalarına bilimsel üretim yapabilecek bir kurum daha eklendiğini ifade etti. Gülsevin, “Kazakistan'ın bir hedefi var, 'Türklük bilimi, devleti ayakta tutacak ve yüceltecek en önemli bilim disiplinidir' diyorlar. Programlarını buna göre yapıyorlar. Kazakistan'a gitmeye gerek yok diyeceksiniz. Bu zaten 1900'lerin başlarında Türkiye'de yapılmış. Genç Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Hemen arkasından bir yıl geçmeden Türk Dil Kurumu kuruldu. Bunların hepsi Türklük bilimi devleti ayakta tutacak ve yüceltecek araçlar olduğunun devlet tarafından bizzat idrak edilmiş olduğunu gösteriyor. Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin kuruluşu ile Türklük bilimi çalışmalarına bilimsel üretim yapabilecek bir kurum daha eklenmiş oldu. Kurumlar kurulmuş, çalışmalar yapılıyor. Bugüne gelindi ve Türkoloji'de önde olan konumuz yüzlerce bölümümüz olması, binlerce araştırmacı ve akademisyenlerin olması, buna ilave olarak da çok sayıda bilimsel yayın yapılması ve toplantılar düzenlenmesidir” dedi.

2 gün sürecek sempozyum, pek çok bilim insanının katkısıyla sekiz oturum halinde gerçekleştirilecek.