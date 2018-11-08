Türk dünyası diaspora dayanışmasını güçlendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı ve göçmen düşmanlığının iyiden iyiye tehlikeli bir hal aldığı dünyamızda, vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen ‘Türk Konseyi Diaspora Bakanları ve Kurum Başkanları 3. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, günümüz uluslararası ilişkilerinde diaspora alanında ortak çalışmalar yapmanın ve bu sahada faaliyet gösteren kurumlar arasındaki işbirliğini tesis etmenin önemini hatırlatan Bakan Ersoy, bu süreçte yürüttükleri çalışmalarda önemli bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.

"Diaspora mevcudiyeti gözardı edilemez bir toplama ulaşacaktır"

Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Türk Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin toplamda, 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zamanda bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde, ülkelerimizin dünya çapındaki diaspora mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır."

Türk Konseyi ülkelerinin sahip olduğu ortak değerlerin, ülkeler arasındaki dayanışmaya büyük potansiyel sağladığını ve diasporaların da bu dayanışmanın önemli bir unsurunu oluşturacağını belirten Ersoy, "Bu çatı altında yürüteceğimiz çalışmalarla ve bilhassa bugün imza atacağımız Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı vesilesiyle ülkelerimizin diasporalarından göreceği faydaları artacak, ayrıca ana yurtlarından uzakta yaşayan insanlarımızın saygınlık ve çıkarlarının korunması açısından ileri bir adım atılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, insan hareketliliğinin tarihteki en büyük boyutlarına ulaştığını ve bu duruma bağlı olarak geliştirilen tepkilerin dünya politikalarını şekillendirebildiğini belirterek, ortak bir vizyon ve iş birliğiyle hareket etmenin önemini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir”

"Bilhassa yabancı ve göçmen düşmanlığının iyiden iyiye tehlikeli bir hal aldığı dünyamızda, vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir" diyen Bakan Ersoy, "Bu bakış açısıyla Türkiye dünyanın 155 ülkesinde yaşayan 6,5 milyona yakın vatandaşından ve bugün sınırları içinde kucak açtığı 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıdan oluşan Suriye diasporasından edindiği tecrübeleri, Türk Konseyi'nin değerli üyeleriyle paylaşmayı arzulamaktadır. Aynı şekilde Türkiye'nin de her konuda olduğu gibi diaspora konusunda da siz kardeş ülkelerimizden edineceği tecrübeler bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca diasporalar arasında geliştirilecek resmi iş birliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilere de olumlu katkılar sunacağını söyleyen Ersoy, "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı"nın bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ersoy, toplantıda gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu"na yönelik hususların da ele alınacağını bildirdi.

Türk Konseyi Diaspora Bakanları ve Kurum Başkanları 3. Toplantısı “Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı”nın imzalanmasının ardından son buldu.

Toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de katıldı.