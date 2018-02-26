Türk Eğitim-Sen’in yeni Genel başkanı Talip Geylan oldu

Olağan Merkez Genel Kurulu’nda Talip Geylan 225 oy alarak genel başkanlığa seçildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Genel Kurulda mevcut yönetim ise şu isimlerden oluştu. Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) Seyit Ali Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma) Mehmet Yaşar Şahindoğan, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) Cengiz Kocakaplan, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Selahattin Dolğun, Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Basın) Fuat Yiğit.

203 üst kurul delegenin seçildiği genel kurulda diğer zorunlu organlar şöyle:

Denetleme Kurulu (Asil): Rıdvan Naci Devli, Mehmet Hanefi Bostan, Ali Balaban, Mürsel Özata, Tanfer Ata.

Disiplin Kurulu (Asil): Selim Aydın, Kamil Terzi, Fikret Gülenç, Sezai Hangişi, Erhan Kılıç.

Demokratik olgunluk içerisinde tamamlanan genel kurulun ardından bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şunları söyledi: “Öncelikle hepinize Türk Eğitim-Sen camiası adına teşekkür ediyorum. Türk Eğitim-Sen bir kez daha adına yakışır bir kongre gerçekleştirdi. Özellikle son 16 yıldır çok zor koşullarda büyük başarılara imza attık. Genel Başkanımız Sayın İsmail Koncuk’tan standardı yüksek bir miras devraldık. Şunu herkes bilsin ki, Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu sendikal duruş, çizgisinden taviz vermeden aynen devam edecektir. Eğitim çalışanları şundan emin olsun ki her gelişmede, Türk Eğitim-Sen sendikacılığın gerekliliği doğrultusunda müdahil olacaktır. Bu vesileyle kongremizde aday olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk Eğitim-Sen yekvücut bir sendikadır. Bu görevi şahsıma tevdi eden delegelerimize de teşekkür ediyorum".