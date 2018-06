Türk Eximbank ve TÜRSAB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Eximbank ve TÜRSAB arasında Türk Eximbank Kaynağından Seyahat Acenteleri Destek Kredisi Protokolü imzalandı. Seyahat acentelerine finansman erişiminin kolaylaştırılması ve sektörün canlandırılması amacıyla imzalanan protokol, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda bir konuşma yapan Bakan Zeybekci, Eximbank’ın dünyada Kore’den sonra ihracatına en çok finans imkanı sağlayan ikinci bankası olduğunu belirterek, ’’Eximbank 2017’de bir önceki yıla göre Türkiye’deki ihracatçılarımıza 39,5 milyar dolar bir finans imkanı sağladı. Hükümet olarak da biz 2017’de Eximbank’ın sermayesini 10 milyar TL’ye çıkarma gibi bir karar aldık. Eximbank’ın 2018 hedefi 45 -46 milyar dolar civarında. Ekonomi Bakanlığı olarak kendilerine hedefimiz 50 milyar dolar. 2018’de yüzde 27’lere ulaşarak dünyada bir numara olmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Türkiye’nin hedefinin hizmet ticaretinden ve turizm ticaretinden yaklaşık yüzde 5 pay almak olduğunu belirterek, ’’2017’de hizmet ihracatımız 2016’daki olumsuz gelişmelerden dolayı yaklaşık olarak 40 milyar dolar seviyesine düşmüştü. Turizm gelirleri geçen seneye göre Mart sonu itibariyle 2017’de 18.2 milyar dolarken, 2018’de 23. 3 milyar. Yani gelir bazında yüzde 28 oranında arttı. 2017’deki hizmet ihracatımız mart itibariyle 36,5 milyar dolar. Şimdi Mart 2018’de 12 ay geriye doğru gidince 45,5 milyar dolar. yıl sonu itibariyle ulaşılması gereken, tahmin edilen rakam 52,5 milyar dolar. Dünyada 5,5 trilyon dolarlık bir hizmet dış ticareti var. bunun yaklaşık 1.3 trilyonu turizm ticareti. Türkiye olarak hedefimiz hizmet ticaretinden ve turizm ticaretinden yaklaşık yüzde 5 pay almak’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin nüfus olarak Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Zeybekci, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Bu dinamizmi şu ana kadar olduğu gibi iyi bir şekilde yönlendirebilirsek en avantajlı ülkelerden birisiyiz. Gelişmiş ülkelerin en büyük problemi yaşlılar. Yaşlı bakım turizmi diye dünyada devasa bir ekonomi var. Bu hiç değerlendirmediğimiz bir alan. Hükümet olarak bu alandaki yatırımları da en üst seviyeden desteklemek gibi bir kararımız var. Bununla ilgili eğitim hazırlıklarımızı da yapmamız lazım. Yaşlı bakım turizmi, bu kalıcı. Türkiye’de farklı yerlerde belli sezonlarda iki üç ayrı yere kurulacak olan merkezlerde on binlerce yaşlıyı bu kapsamda Türkiye’de ağırlayabiliriz. İnanılmaz bir istihdam alanı da oluşturacak.’’

’’2017’de 2016’ya göre yatırım teşviğe bağlamış olduğumuz yatırımın toplam tutarı yüzde 107 oranında arttı’’

Türkiye’nin hizmet ihracatından bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 12 milyar dolar fazlası olduğunu vurgulayan Zeybekci, ’’Türkiye’nin toplam ihracatından bir önceki yıla göre 157 milyardan 172 milyar dolara yaklaşık olarak 15 milyar dolar fazlası var. Türkiye 2017’de 1.360 milyon vatandaşını iş sahibi yaptı. 2018’de de yine aynı oranlara yakın bir istihdam sağlayacak. Türkiye bütçe açığını geçen sene yüzde 1,5 bu sene de yüzde 1,9 olarak hedefliyor. Her şeyiyle pozitif olan, her şeyiyle dünyanın yakından takip ettiği bir ülkede böyle bir kur atağını yaşamazı Türk ekonomisine haksızlıktır. Bunun geçici olduğunu söylememe gerek yoktur ve bununla ilgili hükümetimiz gerekli her türlü adımı atacaktır’’ açıklamalarında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise turizmin dünya ekonomisinde ayrı bir yeri olduğunu giderek arttığını ifade ederek, ’’2015 ve 2016’da geride bırakmış olduğumuz kötü tabloyu 2017’de büyük bir başarıyla çok kısa bir süre içerisinde önemli bir geri dönüş olarak turizm sektörü sağlamış ve Türkiye 2017 yılını turizm sektörü bakımından başarılı bir tabloyla tamamlamıştır. 2018’in ilk dört ayına baktığımızda aşağı yukarı 7.8 milyon turist geldiğini görüyoruz. Bu son yıllardaki ilk dört aylar rekorudur. Öyle görünüyor ki bu yıl içerisinde 40 milyon turist hedefine ulaşacağız ve 32 milyar dolarlık bir turizm geliri seviyesine Türkiye’ni yükseldiğine şahit olacağız’’ diye konuştu.

Turizm sektörü bakımından 2023’te 50 milyon turisti Türkiye’de de ağırlamayı ve 50 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi beklediklerini kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Maliye Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda arsa tahsislerinin 49 yıllığına yenilenmesi konusunda adım atıldı. Bunun da sektörde hem yeni yatırımların gerekleşmesi,hem mevcut yatırımların yenilenmesi ve özellikle yatırımcılarımızın yurt dışından ortak bulabilmesi için önemli bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz. Yurt dışından getirilen uçakların hedef pazarlara göre ve uçak gövdesine göre verilecek olan teşviklerin yüzde 20 ve yüzde 30 artırılmasını da sağlayan kararlılığımızın sektöre fevkalade olumlu dönüşler sağladığını görüyoruz. Kruvaziyer turizminde de 2 yıllık bir paket olarak teşvikler ortaya koyduk. Bu yaz Türkiye’den tamamen ayağını kesmiş olan kruvaziyer turistleri Türkiye’ye yeniden gelmeye başladılar. Turizm sektörüyle önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde cari açığını tamamını kapatabilecek bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum.’’

’’Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz’’

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, ’’Gezi Parkı öncesinde Cumhuriyet tarihimizin en düşük noktasında olan faiz oranları 4.84 oranıyla hepimizi umutlandıran bir durumdaydı. Maalesef Gezi olaylarının pratik sonuçlarından birisi hem faizin hem kurun üzerindeki baskı dolayısıyla yukarıya doğru hareketlenme olmuştur. 17 ve 25 Aralık operasyonlarının da en somut etkilerinden birisi hem faizin hem de kurun üzerindeki baskısı ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan her iki alanda da yükselme olmuştur. Ne yazık 15 Temmuz’dan sonra da bu her iki alandaki çalışmalar devam ediyor. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Türkiye’nin istikametini çevirmek isteyenlere, Türkiye’ni istikametini yeniden eski günlere döndürmek isteyenlere asla pirim vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu millet layık olduğu çok daha yüksek seviyelere gelecek’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zeybekci ve Kurtulmuş’un himayelerinde protokol imzalanarak hediyeler takdim edildi.