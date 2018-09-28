Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Airbus'tan yeni uçak yapıları için anlaşma

İki şirket, gelecekteki ticari uçak tasarımlarında çözüm ortağı olarak anlaşma sağladı.

Anlaşma, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Airbus Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Strateji Başkanı Marco Miklis tarafından İstanbul Airshow 2018'de düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmanın Airbus ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasındaki teknoloji ve inovasyon araştırma ortaklığını genişletme ve geliştirmede önemli olduğunun altını çizen Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Türkiye'de teknolojik ortaklıklarımız arasına yeni ve çok önemli bir katkı daha sağladık. Dünyanın önemli şirketlerinden Airbus ile gelecekteki ticari uçak teknolojileri için yaptığımız anlaşma, şirketimizin teknolojik atılımlarında iddialı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor” dedi.

Airbus Kafkasya ve Orta Asya Strateji Başkanı Dr. Marco Miklis ise, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile 30 yıldır devam eden ortak çalışmalarımıza bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk havacılığının dünya havacılığına kattığı değeri göz önünde bulunduruyoruz. Airbus olarak bizler de bu doğrultuda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile birlikte katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Airbus, veri odaklı kabiliyetleri geliştirmek üzere kaynakları ve bilgiyi birleştirerek daha uygun maliyetli ve çevre dostu uçaklar için gelişmiş üretim yöntemleri üzerine ortak anlayış geliştirecekler.