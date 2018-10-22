Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den Atak'lı Afrika açılımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek olan

Marakeş Airshow'a katılacak. Afrika'ya yönelik kampanyası kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Kuzey Afrika'dan iddialı bir giriş yapacak. Bölgenin uzun süredir dikkatini üzerine çeken T129 ATAK helikopteri burada uçuş gösterisi yapacak.

ATAK helikopteri için bölgede kapsamlı bir faaliyet yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2017'den bu yana görüşme halinde olduğu Fas'a bu kez çok daha iddialı girmeyi hedefliyor. İlk iki gün boyunca kabiliyetlerinin sergileneceği uçuş gösterisi ile adını taçlandıracak olan ATAK, Kuzey Afrika'da performans üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterecek. Fas Kralı 6. Muhammed'in de katılım göstereceği öngörülen Marakeş Airshow'da ATAK başta olmak üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerince tasarlanan tüm özgün ürünler tanıtılacak.