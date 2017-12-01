Türk hekimi ’rektum kanserinde’ dünyaya açılıyor

Dr. Ayhan Kuzu, rektum ve kolonun birbirlerinden ayrı iki organ olduğunu belirterek, hazırladığı görsel eğitim seti ile ilgili, “Bütün dünyadan üst düzey bilim adamlarının katılacağı kongrede dağıtılacak” dedi.

’Kolon Kanseri Görsel Eğitim Seti’nin ilk kez uluslararası alanda bilim adamlarına dağıtılmasını sağlayan Prof. Dr. Ayhan Kuzu, bu kez de hazırladığı ‘Rektum Kanseri Görsel Eğitim Seti’ni İsviçre’nin St. Gallen şehrinde düzenlenecek olan özel bir kongrede bin 800 bilim adamına dağıtılmasını sağlayarak bir ilke daha imza atacak. Prof. Dr. Kuzu, “Hazırladığım görsel eğitim setlerinin dünyada bu kadar dikkat çekmesi ve ün yapmış cerrahların arayıp beni tebrik etmesi gurur verici bir olay” ifadelerini kullandı.

“Kolon ve rektum birbirlerinden ayrı iki organdır”

Kolon ve rektum kanseri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ayhan Kuzu, ”Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de kadında ve erkekte en çok görülen kanserler arasında bulunmaktalar. Sağlık Bakanlığının yaptığı incelemelerde kadında ve erkekte 3’üncü sıklıkta görülüyor. Çok önemli bir sağlık sorunu. Her yıl ülkemizde yaklaşık 15 ile 17 bin arası yeni olay meydana geliyor. Kalın barsak dediğimiz zaman sindirim kanalının en son bölümü. Gıda atıklarının toplandığı yer. Bir bütün olmakla beraber kalın bağırsağın bölümleri var. Bunlar, kolon ve rektum bölümleridir. Kolon, kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği başlangıç bölümüdür. Makata en yakın yani dışkılamayı yaptığımız bölüm ise, rektum ile devam ediyor. Bu sebeple kolon ve rektum bir birlerinden ayrı iki organdır” dedi.

“Yüzde 90’a ameliyat ile tedavi gerekiyor”

Bu hastalıkların ameliyatsız tedavisinin pek mümkün olmadığını belirten Kuzu, “Özellikle rektum kanseriyle ilgili ameliyatsız tedavi gibi bir takım çalışmalar var. Her hastayı bireysel olarak ele alıp, evresine göre tedavi ediyoruz. Kimi hastalarda sadece makat yoluyla girerek o hastalığı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama hastalık bağırsağın derin katmanlarına ilerlediyse o zaman daha büyük ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Bazı hastalara ise ışın ve ilaç tedavisi vermek gerekiyor. Bu tedaviyi alan bir grup hastada ki bunların sayısı çok az, onlarda hastalık neredeyse tam anlamıyla kaybolabiliyor. Fakat klinik olarak kayboluyor. Derin katmanlarda hastalık var mı yok mu diye tüm ameliyatı gerçekleştirerek piyesi çıkarmak ve piyeste hiçbir canlı hücre görmemek lazım. Son yıllarda çok az bir grup hasta üzerinde denenen çalışmalar var. Yüzde 90’a ameliyat ile tedavi gerekebiliyor. Ameliyatsız takip edilecek hastaların da çok dikkatli ve çok yakın takip etmek gerekiyor. Henüz deneysel aşamada bu çalışmalar. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle olumlu gelişmeler olursa neden olmasın bizde arzu ederiz. Fakat şuan öyle bir şey pek mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

“Her geçen gün genç yaşlara doğru bir kayma var”

Rektum ve kolon kanseriyle ilgili istatistik bilgiler veren Kuzu, “Kalın barsak kanseri genelde 50 yaşından itibaren görünüyor” diyerek şunları kaydetti:

“Her geçen gün genç yaşlara doğru bir kayma var. Bu hastalığın bir kısmı, kalıtımla bulaşıyor bir kısmı da ailesel bulaşıyor. Ailesinde genç yaşta hastalığa kapılan birileri olan ailelerin erken tarama programlarına girmeleri ve erken kontrollerini yapması gerekiyor. Hastalığın sağ kalım oranları, hastalığın yerleştiği yere göre de değişiyor. En önemlisi Batı toplumu ve ülkemiz arasında maalesef farklar var. Bu farkları gidermek için de cerrahi eğitim çok önemli.”

"Üst düzey bilim adamlarının katılacağı kongrede dağıtılacak"

Hazırladığı ‘Rektum Kanseri Eğitim Seti’ ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ayhan Kuzu, “Bu eğitim setini hazırlamamızdaki en büyük etken, Batı toplumu ile ülkemiz arasındaki sağ kalım arasındaki fark. Fark çok ciddi bir boyutta. Diğer Batı ülkelerine göre ülkemizde sağ kalım oranı çok geride kalmış durumda. Ülke bazında sağ kalım oranlarını yükseltmek için çok ciddi bir eğitim programları hazırlamamız gerekiyordu, bizde bunu hazırladık. Akademik hayatıma başladığımdan beri eğitim görselleri hazırlıyorum. Bunlardan bazıları kolon kanseri, bazıları ise rektum kanseri ile ilgili. Hastalar ve hasta yakınları ile ilgili de görsel eğitim hazırladım. Bu ameliyatı olan hastalar ne gibi zorluklarla karşılaşıyor gibi birçok eğitim görseli hazırladım. Son hazırladığım eğitim görseli ise kalın bağırsakta yerleşen kanserlerin yerleşim yerine göre farklı tedavi yöntemleri var. Kanserin yayılımı ve dağılımı farklıdır. Buna göre tedavi prensipleri değişiyor. Bu yıl uluslararası kongrede dağıtılacak DVD, rektum kanseri ile ilgili. Rektum kanserinin şöyle bir özelliği var; kalın bağırsağın son bölümü, makata en yakın bölüm. Bu seti Türkiye’de tüm meslektaşlarıma ücretsiz şekilde dağıttım. Bu DVD’yi hazırlarken bana uluslararası ün yapmış doktorlar da yardımcı oldu. Fikir benden çıktığı için öncülüğü ben yaptım. Ortak bir materyal ortaya çıktı. Bütün dünyadan ve Avrupa’dan üst düzey bilim adamlarının katılacağı kongrede dağıtılacak. Amacımız, cerrahinin kalitesini artırmak. Çünkü, cerrahi bir sanat ve bu sanatı cerrahların düzgün yapması gerekiyor ki hasta sağ kalımları yükselebilsin.”