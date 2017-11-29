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29 Kasım 2017 13:28

’Türk-Hint İlişkileri Çalıştayı’ düzenlenecek

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle 1 Aralık’ta “Türk-Hint İlişkileri Çalıştayı” düzenlenecek.

’Türk-Hint İlişkileri Çalıştayı’ düzenlenecek

29 Kasım 2017 13:28


Geçmişten bugüne Hint topraklarında yaşamış olan Türklerin tarih ve kültürleri ile Türk-Hint etkileşimi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların ortaya konacağı “Türk-Hint İlişkileri Çalıştayı”, Türkiye’de Hindistan tarihi ve kültürü üzerine çalışan uzmanları bir araya getirecek. 1 Aralık tarihinde düzenlenecek olan çalıştayda, Türk-Hint ilişkileri ile ilgili yeni çalışmaların paylaşılmasının yanı sıra alanda bugüne kadar çalışılmamış konuların tespit edilerek araştırmacıların bu konulara yönlendilmesini sağlayacak bir tablo ortaya konması hedefleniyor. KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açık olacak.




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