Özellikle toplum tarafından küçümseniyor, hor görülüyor. Bu arkadaşlarımız gece boyunca sabah gün aydınlanana kadar orda ki kağıtları, katı atıkları toplamaya gayret ediyorlar. Bu sorunları bitirme noktasına gelmek için biz TÜRK-İŞ olarak bu işin maddi manevi öncüsü olmaya hazırız” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, atık kağıt toplayıcılarıyla iftar programında buluştu. Programa, Atalay’ın yanı sıra TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve TÜRK-İŞ Ankara şube başkanları, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman ve çok sayıda atık kağıt toplayıcısı vatandaş katıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada kağıt toplayıcılarının zor şartlar altıda çalıştığını vurgulayarak, “Bu arkadaşlarımız ülkemizde 500 bin civarında. Zaman zaman görüyoruz, 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo arkadaşlarımız, arkada dağ gibi yükler sırtlarında mahalle aralarında, sokak aralarında Recep Bey az önce ‘biz çalmıyoruz, çırpmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz, alın teri ile ailemize bakıyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Biz TÜRK-İŞ olarak bu sorunları bitirme noktasına getirmeye hazırız”

Atalay, konuşmasının devamında sokak kağıt atık toplayıcılarının yaşadıkları sorunlara değinerek şunları kaydetti:

“Bu arkadaşlarımız günde 12 saatten fazla çalışıyorlar. Özellikle toplum tarafından küçümseniyor, hor görülüyor. Bu arkadaşlarımız gece boyunca sabah gün aydınlanana kadar orda ki kağıtları, katı atıkları toplamaya gayret ediyorlar. Bunları toplarken ‘hepatit b’ olmak üzere çeşitli hastalıklara tutuluyorlar. Bununla ilgi Keçiören Belediyesi, önümüzdeki günlerde de Çankaya olur, kim katılırsa bu işe bu sorunları aza indirmek, bu sorunları bitirme noktasına gelmek için biz Türk-İş olarak bu işin maddi manevi öncüsü olmaya hazırız.”

“Alnımızın teriyle çalışıyoruz, çalmıyoruz, çırpmıyoruz”

Sokak kağıt atık toplayıcılarının dayanışma için kurduğu Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmasında yaptığı işle gurur duyduklarını belirterek, “Biz ‘Sokak Atık Toplayıcıları Derneği’ olarak yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerimize başladık. Biz yola çıkarken dedik ki; biz sokakta zor şartlarda çalışıyoruz, herhangi bir sosyal güvenliğimiz yok ancak çalışırken şunun da bilincineyiz, yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Alnımızın teriyle çalışıyoruz, çalmıyoruz, çırpmıyoruz aynı zamanda da ülke ekonomimize de ciddi katkılar sunuyoruz” dedi.

Karaman, derneğin kuruluşundan beri geçen iki yıl süre içerisinde seslerini herkese ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile çalışmalarını şu şekilde ifade etti:

“Biz saygı değer genel başkanımla bir araya geldik. Durumumuzu, çalışma koşullarımızı anlattık. Sıkıntılarımızı anlattık. Yaptığımız 20 dakikalık konuşmada sonra hemen talimat verdiler ve sorunlarımızın çözümü için yaklaşık bir yıldır çalışma yürütüyoruz. Keçiören Belediyesini pilot bölge olarak seçtik. Temel hedefimiz oradaki arkadaşlarımıza Türk-İş elbiseler dağıtacak. Arkadaşlarımızın birer kimliği olacak. Sağlık taramaları yapılacak. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. Bu sayede arkadaşlarımız daha sağlıklı koşullarda aile ekonomilerini sağlayacaklar.”