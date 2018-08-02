TÜRK-İŞ ve Keçiören Belediyesinden atık toplayıcılar için proje

Keçiören Belediyesi ile TÜRK-İŞ arasında “Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi”nin pilot uygulamasını başlatan protokol imzalandı. Keçiören Belediyesi sınırları içinde çalışan 100 atık toplayıcısına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek proje kapsamında çalışanlara sağlık taraması da yapılacak. Keçiören Belediyesi binasında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve diğer sendika temsilcileri arasında imzalanan protokolle ayrıca atık toplayıcılara yeni kıyafetler dağıtıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Mustafa Ak, “Bugün Türkiye’de bir ilk olan protokolü imzalayacağız. Bu örnek projeden dolayı bu projeyi bize getiren TÜRK-İŞ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokolün hayırlara vesile olmasını ve sadece Keçiören için değil, aynı zamanda Türkiye için bir örnek teşkil etmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ ile gerçekleştireceğimiz proje ile atıkların sağlıklı koşullarda toplanması, sokakta çalışanların sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra, çevresel ve ekonomik bir fayda da öngörüyoruz” diyen Ak, “Atık yönetiminin bir parçası olan geri dönüşüm sektörünün en önemli aktörlerinden biri hiç şüphesiz sokak toplayıcılarıdır. Çevreye duyarlı bir belediye olarak ‘evde ayrıştırma’ uygulamasını Ankara’da ilk kez gerçekleştiren belediyeyiz. Toplanan atıkların evden alındığı uygulamayla Ayvalı, Etlik, Aşağı Ayrancı ve İncirli mahallelerinde yaklaşık 135 bin kişiye ulaşmışız. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlendirilmesi noktasında bu bilincin kazandırılmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün de başlattığımız bu çalışma ile yine önemli bir adım atıyoruz. Zaten geçtiğimiz Eylül ayında Keçiören’deki atık toplayıcılarını bir tanışma toplantısıyla bir araya getirmiş, projenin ilk adımını atmıştık. Bugünkü protokol sonrası onların kıyafet ve kişisel koruyucu donanımlarının tedariki, düzenli sağlık taramalarından geçmeleri, iş güvenliği, hijyen, risk gruplarının belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasındaki çalışmaları başlatmış olacağız. Uluslararası Çalışma Örgütünün de yakından takip ettiği bu ilk çalışmanın başarılı olmasını ve örnek alınmasını temenni ediyoruz.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, “Resmi olmayan sayıyla birlikte bu arkadaşlarımız Ankara’da 20 bin kişi. Bu arkadaşlarımızın tamamına yakını kayıt dışı çalışıyor, hiçbir sosyal güvenceleri yok. Günde 12 saatten az olmamak üzere yoğun fiziksel bir çaba göstererek çalışıyorlar. Toplama sırasında bulaşıcı hastalık riskiyle de karşı karşıya kalabilmekteler. Gece boyunca farklı bölgelerde birçok şiddet olayıyla karşılaşıyorlar. Gece toplama yaparken karanlıkta fark edilmedikleri için trafik kazalarına maruz kalıp ölen kardeşlerimiz de var. TÜRK-İŞ olarak bu projeyi yapma fikrimiz, bütün bu olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgiler de veren Atalay, “Bugün 100 atık toplayıcıyla başladığımız bu projenin nihai amacı, bu arkadaşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği ile farklı eğitimlere tabi tutulacaklar. Bu eğitimler çok kapsamlı olacak. Toplama işi yapan arkadaşlarımıza çöpte karşılaştıkları tehlikeli maddelerin neler olduğu, böyle bir durumda nasıl hareket edeceklerini uzmanlar detaylı şekilde anlatacak” dedi.

Çalışanlara sağlık taraması yapılacağını da belirten Atalay, her birinin dosyası olacağını dile getirdi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atık toplama işiyle uğraşan ailelerde yoksullukla mücadele devam etmektedir. Bu nedenle geçimi sağlamak için çoğu zaman aile bireylerinin tamamı çalışmak zorundadır. Kısacası çocuklarını okula yollamamakla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuyla ilgili kafa yoracağız.”

Atalay ayrıca, Türkiye’de 2 milyon çalışan çocuk olduğunu, günde 6 insanın iş kazasında hayatını kaybettiğini ifade etti. Sivas’ta 11 aylık Mustafa Bedirhan ve annesiyle terörün kirli yüzünü bir daha gösterdiğini de dile getiren Atalay, “Teröre destek, para, silah, akıl verenleri unutmayın diye altını bir daha çiziyorum. Bunlar 100 senedir var, dün de bugün de var, yarın da var olacaklar. Bunlar aydınım diye geçiniyor. Bunlar okyanus ötesinde, Avrupa’da. Türkiye’nin bakanlarına ceza vermeye kalkıyorlar. Biz bu ülkede toplumun tüm kesimleri, bütün partiler, dernekler, odalar, yan yana gelmek durumundayız, yoksa bu oyunun biteceği yok” dedi.

Atık toplayıcılar mutlu

Projeyle ilgili düşüncelerini paylaşan atık toplayıcısı Doğan Korkmaz, “Böyle bir çalışmayı başardıkları için her iki başkana da teşekkür ediyorum. Mutluyuz, gururluyuz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kağıtlarımızı toplayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yıllardır bu işi yaptığını belirten Cengiz yıldız ise, “Kimse bize destek olmuyordu, tek başımızaydık. Kışın soğuklarını, yazın sıcaklarını çektik. Bize destek oldukları için Allah TÜRK-İŞ’ten ve Keçiören Belediyesinden razı olsun. Bize destek oldular, iş sahibi olduk. Çocuklarımızı daha rahat okula gönderebileceğiz, düzenli bir işimiz olacak, düzenli gidip geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Cuma Köseceli, “Yaklaşık 11 senedir bu işi yapıyorum, daha önceleri sokakta çalışıyordum. Sokakta bir ton pislik var, kimse bize destek çıkmıyordu. Allah TÜRK-İŞ’ten ve Belediye Başkanımızdan razı olsun. Ankara’da bu işi sokakta yapan 2 bin-3 bin kişi var. Çöpün içine giriyor. Kimisinin çocukları okula gitmiyor. Kimse onlara destek çıkmıyor. Onlara da destek çıkmaları lazım. Türk vatandaşı olarak birbirimize destek çıkmamız lazım” dedi.