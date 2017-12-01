Türk-Japon dostluk elçisi Abdürreşit İbrahim anıldı

Japon İşadamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) organizesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile “Abdürreşit İbrahim’i Anma ve Yeni Nesillere Anlatma” projesi çerçevesinde düzenlenen “Japonya’da Bir Osmanlı Seyyah: Abdürreşit İbrahim” isimli programda konuşan TUJIAD Başkanı Erdal Güven, Abdürreşit İbrahim’in Japonya ile Osmanlı’yı birbirine yaklaştırdığını belirtti. Abdürreşit İbrahim’in 1865 yılında yazdığı bir mektup ile hem Abdülhamit’i Japonya’dan hem de Japon İmparatorunu Osmanlı’dan haberdar ettiğini söyleyen Güven, “Abdürreşit İbrahim’in bu gayretlerinden sonra Japon İmparatoru yeğenini Türkiye’ye göndermiş, Abdülhamit Han’a değerli hediyelerle dostluk bildirgesini sunmuştur. Bunun üzerine Abdülhamit Han, Ertuğrul Firkateyni’ni Japonya’ya göndermiş ve karşılıklı dostluklarını iletmiştir. Gördüğünüz gibi aslında Ertuğrul Türk-Japon ilişkilerinde ikinci adımdır, birinci adım Abdürreşit İbrahim’dir” dedi.

“Abdürreşit İbrahim gibi ben de Türkiye izlenimlerini Japonlara aktaracağım”

Abdürreşit İbrahim’in aynı zamanda kadı, gazeteci ve seyyah olduğunu, Sibirya, Moğolistan, Japonya, Çin, Kore, Singapur, Endonezya ve Hindistan’a uzanan büyük bir yolculuk gerçekleştirdiğini belirten Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise, “İbrahim, Mehmet Akif Ersoy’un şiirinde de yer alan Amiral Togo sayesinde Japon-Rus savaşında galip gelen Japonya’yı ziyaret etmiş, bizzat gözlemlemiş, Japonlarla görüşmüş, konuşmuştur. Daha sonra İstanbul’da yayınlanan İbrahim’in Japonya’ya ilişkin detaylı gözlem kayıtları büyük yankı uyandırmıştır. Ben Türkiye’ye geleli 3 ay olmasına karşın bu süre zarfında Japonya’yı sevdiğini söyleyen pek çok Türk ile karşılaştım. Türklerin Japonya’ya duyduğu derin sevgi hislerinin kökenlerine inecek olursak bir nedeninin de İbrahim olduğunu söyleyebileceğimiz kanaatindeyim. Günümüzde de Japonya ve Türkiye, İbrahim’in aktardığı Japonya’ya ilişkin olumlu imaj ile aynı şekilde sağlam dostluk bağları ile bağlıdır. Diğer yandan Japonların Türkiye’ye ilişkin imajının maalesef son yıllarda meydana gelen terör olayları ve darbe girişiminin halen etkisi altında olduğu gerçektir. Bu sebeple ben 100 yıl önce İbrahim’in yaptığı gibi Türkiye’nin her yerini dolaşıp kendi gözümle ve kulağımla edineceğim deneyimleri, Türkiye’nin şimdiki durumunu ve cazip yönlerini Japon halkına aktarmaya gayret edeceğim” diye konuştu.