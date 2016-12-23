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23 Aralık 2016 16:15

Türk Kızılayı ile AHİD’den Halep için işbirliği protokolü

Türk Kızılayı ile AHİD’den Halep için işbirliği protokolü

23 Aralık 2016 16:15

Türk Kızılayı Ankara Şubesi ile Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) arasında, başta Halep ve Ankara merkezli konular olmak üzere sosyal sorumluluk alanında işbirliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.
Türk Kızılayı Ankara Şubesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ile Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu katıldı. Protokol çerçevesinde iki kurum arasında başta Halep ve Ankara merkezli konular olmak üzere sosyal sorumluluk alanında işbirliği yapılması amaçlanıyor. Törende konuşan AHİD Genel Başkanı Yaman, protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun tüm mazlum coğrafyalarda Kızılay’ımızla ümmetin kanayan yarası Halep için el sıkışmaktan gurur duyuyoruz. Ankaralılar geçmişte kadınlarının kollarından çıkardığı bileziklerle, yaşlılarının kefen paralarıyla İstiklal Savaşı’nda ilk yardımı yapan kişiler olmuştu. Bugün de aynı özveriyi ve fedakarlığı ümmetin, insanlığın kanayan yarası Halep için göstereceklerinden hiç şüphem yok. İnşallah AHİD ve Türk Kızılayı’nın bu protokolü yaralara biraz da olsa merhem olmaya yetecektir” dedi. Yaman, bu sosyal sorumluluk projesinin Halep’le sınırlı kalmayacağını, Ankara’da yaşayan tüm yardıma muhtaçları da kucaklayacağını ifade etti.
Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Hizanlıoğlu ise, iki kurum arasında gerçekleştirilen bu protokolden duyduğu mutluluğu ifade etti. Hizanlıoğlu, “Yıllardır Ankara’dayım ve Kızılay Şube Başkanlığı görevini yürütüyorum. Görevim esnasında defalarca Ankaralıların cömertliğine, dayanışma ruhuna şahit oldum. AHİD’le imzaladığımız bu protokolle hem Halep’e hem de Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



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