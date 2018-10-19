Türk Kızılay'ın ilk gençlik merkezi olan "Ankara Gençlik Merkezi" açıldı

Türk Kızılay'ı bünyesinde bir ilk olan Ankara Gençlik Merkezi'ni Hamamönü'de hizmete açtı.

Genç Kızılay Ankara'nın parçası olan gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle değerlendirmesini sağlamak, akranları ile bir araya gelerek gençlik faaliyetlerini planlayacakları bir alan oluşturmak ve topluma aktif bir birey olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Türk Kızılay'ına bağlı olarak kurulan Ankara Gençlik Merkezi kapılarını Hamamönü'de gençlere açtı.

Türk Kızılay'ı bünyesinde bir ilk olan Ankara Gençlik Merkezi'nin açılışına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı. Açılışta konuşan Kerem Kınık, "Bugün gönüllülüğü, Kızılaycılığı insanların iliklerine kadar hissedebilecekleri bir akşam yaşıyoruz. Bu ulusal derneklerin, Kızılayların gücü buradan geliyor, toplumundan geliyor, gencinden geliyor, gönüllü olmasından geliyor. Karşılık beklemeksizin bir şeyler yapmak, topluma fayda sağlamak güdüsünden geliyor. Onun için yıkılmaz, onun için biriciktir, bir başka Kızılay ülkemizde olamaz. Onun için Kızılay Gençliği biriciktir. Bugün de Ankara Şubemizin önderliğinde Kızılay'da bir gençlik merkezi açıyoruz" dedi.

"Bu merkezde geleceğe hazırlanacaksınız"

Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası aslında gençlerimiz için hem yuva olacak hem de iyiliklerini paylaşarak büyüttükleri, güzelliklerini paylaşarak, cesaretlerini paylaşarak, motivasyonlarını paylaşarak topluma yaydıkları bir enerji üssü olacak burası. Dolayısıyla, hem korkular hem cesaretler bulaşıcıdır. İyilikler, güzellikler anlatılmalıdır. Birlikte paylaşılarak geliştirilmelidir, ancak bu şekilde toplumların içerisindeki kötülükler azalır, kötü düşünceler azalır."

"Geleceğimizi kuracak olan gençler, Kızılay'ın geleceğini emanet edeceğimiz insanlar sizlersiniz" diyen Kınık, "Dolayısıyla bu merkezde geleceğe hazırlanacaksınız, toplumumuzun ve Kızılay'ın geleceğini inşa edeceksiniz. Dolaysıyla beklentimiz bu açıdan da çok büyük. Bugün Genç Kızılay'ın ülke genelinde, bütün illerimizde, büyük orandaki bütün üniversitelerimizde teşkilatlanmış yapısı, çok yakın bir zamanda ülke sathında boş bırakılmamış bir haritayla gönüllülüğü, yardımlaşmayı, afete hazırlığı, afet risklerinin azaltılmasını, toplumsal sağlığımızın geliştirilmesini ve teşvik edilmesini, dayanışmayı, milli ve manevi değerlerimiz, bize millet olduğumuzu hatırlatan değerlerimiz ne ise bunların tamamını benimsemeyi, özümsemeyi ve yaşamayı, bunun bir kültür haline getirilerek topluma yaygınlaştırılmasını sağlayacak Kızılay'ın en önemli dinamosu olacak" ifadesini kullandı.

"İyilik için sesinizi yükseltin"

Kınık, "Bu toplantının, bu mekanın, bu açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnsan ızdırabını dindirecek nice projelere inşallah mekan olarak ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum. Buralarda inşallah farklı fikirler ortaya atın, bizleri zorlayın, eylem yapın. İyilik için sesinizi yükseltin. Her şey toplumun alışık olduğu gibi gitmek zorunda değil. Bir şeyi dönüştürmek istiyorsak, bir kötülüğü durdurmak, yeni bir iyiliği inşa etmek istiyorsak bazılarını rahatsız edeceğiz, kusura bakmasınlar. Biz bunu insanlık adına, insanlığın kutsallığı adına, eşref-i mahlukat olduğuna inandığımız insanlık adına yapacağız. Dolayısıyla açık fikirli, açık gönüllü nice başarılı çalışmalar temenni ediyorum" dedi.

Müzik dinletisinin de yapıldığı açılış akşamında Kızılay Başkanı Kınık da bağlama çaldı.

Sesli ve sessiz salon

İki kat olarak tasarlanan gençlik merkezinin giriş katı sesli salon ve kafeterya, üst katı ise sessiz salon ve kütüphane olarak hizmete sunuldu.

Ankara Gençlik Merkezi'nde üyelerin yararlanabilmesi amacıyla Kızılay Kütüphanesi de oluşturuldu. İhtiyaç sahibi öğrencilere ise lise ve üniversite alan kitaplarını alma hakkı da tanındı.