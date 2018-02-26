Türk Kızılayı’nın Türkmen çocukları müzede

Müzede, temel bilimsel prensiplerin yanı sıra evrensel değerleri de öğrenen çocuklara bu sefer Türk Kızılayı Çocuk Koruma Merkezi bünyesinde bulunan Irak Türkmen’i çocuklar da katıldı.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan çocuklar, Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuk olduklarının farkına vardı. Eğitim programlarına katılan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadılar.

3 boyutlu uzay filmi izlediler

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin alt katında inşa edilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Başkentli çocukların akınına uğruyor. Ankara’nın her yerinden çocukları ağırlayan müzede dezavantajlı çocuklarda eğitim programlarına katılarak, çalışmalar yapıyor. Türk Kızılay’ı Çocuk Koruma Merkezi’nde bulunan çocuklar da Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde eğitim programlarına katıldılar. İki gün boyunca 2 farklı grup olarak eğitime katılan çocuklar eğitimin ilk gününde yeni açılan Planetaryum alanında 3 boyutlu 360 derece uzay filmleri de izlediler.

Vahşi yaşamda safari

Eğitimin ikinci gününde de çocuklar Vahşi Yaşam alanında ormanın derinliklerindeki hayvanları incelerken; Bilim Merkezi kısmında da bilimin gizemli dünyasına yolculuk yaptılar. Eğitim programlarına katılarak keyifli anlar yaşayan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Küçük yaşlarına rağmen yaşadıkları kötü anıları bir anlık olsa unutan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

"Çocuklar özgürce oynasın en büyük dileğimiz bu"

İnsanlığın zor bir sınavdan geçtiğini ifade eden Yaşar, “Bu dünyayı çocuklarımız kurtaracak. Onlar bizim geleceğimiz. Ama maalesef bugün birçok ülkede çocuklar sokaklarda özgürce oynayamıyor. Top peşinde değil de mermilerden, bombalardan kurtulmak, hayatta kalmak için koşuyor. Bırakalım her çocuk, çocukluğunu doyasıya yaşasın. Sokaklarda özgürce oynasın, koşsun, gülsün en büyük dileğimiz bu” dedi.