Dr. Hakkı Acun’un ‘‘Türk Kültüründe Taşlar’’ kitabının 3. baskısı çıktı.

Düşünce, sanat, edebiyat, folklor ve bilim başta olmak üzere milli kültürün kaynak eserlerini tespit eden, inceleyen ve yayına hazırlayan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk kültürüyle ilgili yayın desteğine ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Dr. Hakkı Acun’un alanında tek örnek olma özelliği taşıyan ‘‘Türk Kültüründe Taşlar’’ kitabının 3. baskısı çıktı. 2013 yılında birinci baskısı, 2014 yılında ikinci baskısı yapılan eserin düzeltilmiş ve genişletilmiş 3. baskısında birinci ve ikinci baskıya ek olarak 159 fotoğraf, 53 kaynak ve 82 dipnot ilave edildi. Kitabı satın almak isteyen okurlar, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ linkinden esere ulaşabilecek.

Taşlar ile ilgili geniş bir araştırma yapan Acun’un bilgi birikimini görseller aracılığıyla da vurguladığı ‘‘Türk Kültüründe Taşlar’’ adlı kitabı, toplumun gözünden kaçan, pek fark edilmeyen ve işlenmeyen taşlarla ilgili farklılıkları öne çıkartıp, farklılığın ve kültürün inceliklerini vurguluyor. Kitapta Anadolu Türk-İslam kültüründeki taşla ilgili inançlar ve işlevler de ele alınıyor.